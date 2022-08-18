ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как не навредить организму при интенсивных тренировках, рассказала специалист

Как не навредить организму при интенсивных тренировках, рассказала специалист

Тренер Екатерина Мацеевич перечислила простые правила, которые следует соблюдать при тренировках, чтобы не навредить себе. Слова специалиста приводит sb.by.

Екатерина Мацеевич подчеркнула, что после тренировок человек долженуходить с чувством эйфории, ощущать прилив сил и энергии, которых будет достаточно на весь оставшийся день. "Если вы уходите с чувством усталости и сонливости, то тренировка прошла плохо. Нельзя при занятиях убивать себя на весь день или неделю", - отметила она.

Разминка или растяжка перед тренировкой обязательна. Она поможет не допустить переутомления или растяжения мышц.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все