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Как не подхватить кишечную инфекцию летом: кто в группе риска и что делать, если уже есть симптомы отравления
Ежегодно в Минске регистрируются случаи инфекционных кишечных заболеваний. Как не заразиться и кто в группе риска, пишет агентство "Минск-Новости".
"Случаи заболевания кишечными инфекциями в столице регистрируются как среди взрослых, так и среди детей. Но эпидемиологическая ситуация контролируемая",- рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Лапацкая.- В группе риска дети до 2лет. Это связано с высокой восприимчивостью малышей и недостаточно сформированными гигиеническими навыками".
Жаркая погода способствует активизации путей и факторов передачи кишечных инфекций
Ведущей мерой профилактики кишечных инфекций прежде всего является соблюдение правил личной гигиены: нужно мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, прихода с улицы, контакта с домашними животными.
Особое внимание следует обратить на скоропортящиеся продукты. Обязательно проверяйте в магазинах срок годности изделий. Кроме того, не приобретайте товары в сомнительных точках и местах несанкционированной торговли, в том числе расположенных вдоль автодорог.
Что делать, если уже есть симптомы?
Как отметила специалист, для инфекций этой группы характерны следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, снижение аппетита, повышение температуры.
При их возникновении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью: только специалист может поставить правильный диагноз, назначить необходимый комплекс лабораторных исследований и лечение.
Как предупредить кишечную инфекцию
Отдыхая на природе, врач рекомендует соблюдать следующие рекомендации:
- использовать жидкое мыло или антисептическое средство для рук;
- скоропортящиеся продукты хранить в сумке-холодильнике;
- не стоит брать продукты, не подвергавшиеся термической обработке, яйца и кондитерские изделия с кремом, молочные продукты- в жару они являются питательной средой для развития болезнетворных микробов;
- мыть овощи и фрукты, а также посуду только бутилированной или кипяченой водой;
- особый акцент на достаточной термической обработке мяса (тщательно прожаривать);
- продукты должны быть защищены от насекомых, грызунов;
- купаться только в водоемах, разрешенных для организованного отдыха.
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