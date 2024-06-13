Как не подхватить кишечную инфекцию летом: кто в группе риска и что делать, если уже есть симптомы отравления

Ежегодно в Минске регистрируются случаи инфекционных кишечных заболеваний. Как не заразиться и кто в группе риска, пишет агентство "Минск-Новости".

"Случаи заболевания кишечными инфекциями в столице регистрируются как среди взрослых, так и среди детей. Но эпидемиологическая ситуация контролируемая",- рассказала врач-эпидемиолог Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Ольга Лапацкая.- В группе риска дети до 2лет. Это связано с высокой восприимчивостью малышей и недостаточно сформированными гигиеническими навыками".



Жаркая погода способствует активизации путей и факторов передачи кишечных инфекций

Ведущей мерой профилактики кишечных инфекций прежде всего является соблюдение правил личной гигиены: нужно мыть руки перед приготовлением и приемом пищи, после посещения туалета, прихода с улицы, контакта с домашними животными.

Особое внимание следует обратить на скоропортящиеся продукты. Обязательно проверяйте в магазинах срок годности изделий. Кроме того, не приобретайте товары в сомнительных точках и местах несанкционированной торговли, в том числе расположенных вдоль автодорог.

Что делать, если уже есть симптомы?

Как отметила специалист, для инфекций этой группы характерны следующие симптомы: тошнота, рвота, диарея, боли в животе, снижение аппетита, повышение температуры.

При их возникновении необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью: только специалист может поставить правильный диагноз, назначить необходимый комплекс лабораторных исследований и лечение.

Как предупредить кишечную инфекцию

Отдыхая на природе, врач рекомендует соблюдать следующие рекомендации: