Как не покупать продукты с высоким содержанием сахара? Знают диетологи

Ученые из России иФинляндии доказали, что советы диетологов действительно убеждают потребителей во вреде продуктов с высоким содержанием сахара, а такжевлияют на потребительский выбор, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-служба НИУ ВШЭ.

"Полученные нами результаты позволяют предположить, что на употребление вредной пищи можно влиять, вызывая у человека страх и грусть. Это может помочь в разработке новых маркетинговых подходов, влияющих на выбор продуктов питания. Также мы предлагаем использовать в качестве меры по оздоровлению питания взрослых рассказы экспертов в сфере здравоохранения", - рассказал заведующий лабораторией НИУ ВШЭ (Москва) Владимир Косоногов.

Частота развития диабета,ожирения и многих болезней кишечника выросла на глобальном и региональном уровне в последнюю половину столетия. Медики связывают это с распространением и употреблением газировки, сладостей с высоким содержанием сахара. И эта ситуация заставляет исследователей искать новые пути борьбы с подобными пищевыми продуктами.

Ученые заинтересовались тем, насколько эффективными в этом отношении являются советы экспертов-диетологов. Для получения подобных сведенийсобрали группу из 48 добровольцев в возрасте от 18 до 44 лет, согласившихся принять участие в вымышленном эксперименте по "изучению вкусовых предпочтений".

Эффективные советы экспертов

В рамках этих опытовдобровольцампоказывали несколько десятков фотографий, на которых было изображено несколько марок пищевых продуктов, часть из которых содержала в себе сахар, тогда как в других он отсутствовал. Исследователи просили участников эксперимента оценить то, насколько много денег они были готовы отдать за те и другие виды продуктов питания.

После получения первых оценок добровольцевразбили на две группы, одна из которых прослушивала лекцию на отвлеченную тему, а другая слушала рассказ признанного эксперта в области диетологии о пользе и вреде сахара. После этого добровольцы повторно просматривали фотографии продуктов и давали новые оценки их стоимости.

Последующие наблюдения показали, что лекция диетолога поменяла мнение добровольцев. До ее прослушивания участникибыли готовы покупать сахаросодержащие продукты за условные 45 рублей, однако после прослушивания мнения диетолога они были готовы потратить на эти товары в среднем на 6 рублей меньше. Лекции на отвлеченные темыникак не повлияли на оценки.

Подобные результаты опытов подтверждают действенность советов диетологов, но иговорят о том, что лекции о вреде сахара не повышают ценность полезной пищи для индивидов, а лишь ухудшают их отношение к сахаросодержащей пище. Это необходимо учитывать при создании новых подходов по пропаганде ЗОЖ.