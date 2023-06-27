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Как не попасть на уловки мошенников и защитить свои персональные данные, обсуждают на форуме IT Youth
Как не попасть на уловки мошенников, защитить свои персональные данные и личные страницы в Сети. А также кто создает фейки и как им противостоять - эти темы стали ключевыми на республиканском форуме IT Youth. Он собрал около 150 человек - актив БРСМ, редакторы интернет-сообществ, блогеров и web-журналистов со всех уголков Беларуси.
Кроме того, подвели итоги конкурса на ежегодную интернет-премию IT Youth в 8-ми номинациях, таких как лучший аккаунт в разных социальных сетях, молодежный интернет-ресурс, соблюдение трендов, а также в разделе "Персональный стиль".
Ребятам провели экскурсию по научно-техническому парку БНТУ "Политехник", а на интерактивной площадке была возможность сделать стилизованный фотоколлаж.
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