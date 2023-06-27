Как не попасть на уловки мошенников и защитить свои персональные данные, обсуждают на форуме IT Youth

Как не попасть на уловки мошенников, защитить свои персональные данные и личные страницы в Сети. А также кто создает фейки и как им противостоять - эти темы стали ключевыми на республиканском форуме IT Youth. Он собрал около 150 человек - актив БРСМ, редакторы интернет-сообществ, блогеров и web-журналистов со всех уголков Беларуси.

