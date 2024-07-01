Как не потерять ребенка в толпе во время массовых мероприятий

Рекомендации, как не потерять ребенка в толпе во время праздничных мероприятий, дал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов, сообщает БЕЛТА. "Массовые мероприятия, особенно с большим перекрытием территории, к сожалению, еще ни разу не обходились без того, чтобы малолетние дети где-то не заблудились или не потерялись. Их приходится потом искать", - сказал Сергей Горохов.

Первое и основное правило - ребенок постоянно должен находиться в поле зрения взрослых. "Кроме того, мы всегда советуем родителям часы с GPS-трекером. В крайнем случае, чтобы ничего не случилось и впоследствии можно было принять оперативные меры по розыску, можно и нужно фотографировать ребенка перед приходом на мероприятие: во что он одет, как выглядит и так далее. Фотография очень оперативно будет передана сотрудникам, и в таком случае значительно сокращается время поиска", - добавил начальник управления.