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Как не потерять ребенка в толпе во время массовых мероприятий
Рекомендации, как не потерять ребенка в толпе во время праздничных мероприятий, дал начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Горохов, сообщает БЕЛТА.
"Массовые мероприятия, особенно с большим перекрытием территории, к сожалению, еще ни разу не обходились без того, чтобы малолетние дети где-то не заблудились или не потерялись. Их приходится потом искать", - сказал Сергей Горохов.
Первое и основное правило - ребенок постоянно должен находиться в поле зрения взрослых. "Кроме того, мы всегда советуем родителям часы с GPS-трекером. В крайнем случае, чтобы ничего не случилось и впоследствии можно было принять оперативные меры по розыску, можно и нужно фотографировать ребенка перед приходом на мероприятие: во что он одет, как выглядит и так далее. Фотография очень оперативно будет передана сотрудникам, и в таком случае значительно сокращается время поиска", - добавил начальник управления.
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