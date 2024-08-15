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Как не потеряться в лесу?

Погода способствует продолжению активного грибного сезона, который нередко заканчивается еще и поисками самих грибников. Более 200 человек за сезон уже были найдены спасателями в массивах страны. Чаще всего успевают оказать помощь за сутки. Иногда потерявшихся приходится искать несколько дней.

Как ориентироваться в чаще и упростить поиски спасателям в случае экстренной ситуации, узнал Илья Цветков.

Найти дорогу домой и вернуться по своим стопам не так просто. Все чаще в массивах Минской области люди сходят со знакомой тропы и не могут сориентироваться и выйти из леса. Некоторых специалистам приходится искать по несколько дней.

Более 30 человек, среди которых спасатели и волонтеры, и 9 единиц техники были брошены на поиски мужчины в кукурузном поле Несвижского района. Жителей Пуховичей искали в массиве в течение суток. В результате двух мужчин нашли живыми.

А этот случай произошел в лесах под Новополоцком. 73-летний мужчина заблудился в болоте. Пенсионер искал дорогу к людям больше 12 часов. Ночью обессилевшего грибника нашли. Его пришлось транспортировать на носилках.

Всего за этот сезон только в Минской области найдены 47 человек, 6 из них дети. В стране эта цифра в 5 раз больше. Более 200 человек не смогли самостоятельно выбраться из чащи, им потребовалась помощь профессионалов.

Сотрудники МЧС в эти дни работают в усиленном режиме, выезжать на вызовы приходится несколько раз в неделю.

Действовать бойцам поисковых отрядов нужно оперативно. По прибытии на место по указанным координатам специалисты организовывают штаб для налаживания эффективных поисков.

Сразу разворачиваем прямо на месте поисковый штаб. Здесь у нас есть специальные тепловизоры для ночной работы большой дальности и чувствительности, у нас есть рупоры и, конечно же, на компьютере программа. В ней весь лес поделен на секторы. По трекерам люди наши идут и, видя их маршрут, мы можем покрыть очень большую территорию.
Алексей Алиев,начальник дежурной смены ПАСЧ № 2 г. Борисова

С трекерами и громкоговорителями поисковики идут в чащу и двигаются строго по определенным квадратам. Их перемещение отображается в программе, чтобы не пропустить ни один участок в лесу.

Еще один способ увидеть приметную одежду среди зеленых ветвей или дым от костра - облет территории сверху. Для этого МЧС использует квадрокоптеры с громкоговорителями. Инструкции для спасения пострадавшим передают по воздуху.

Самый лучший и точный компас встроен в ваш мобильный телефон. Не стоит бояться потерять его в лесу и брать с собой в обязательном порядке. Это упростит поиски в несколько раз.

Необходимо иметь с собой запас воды, запас еды, теплые вещи, потому что нужно понимать, что в экстренной ситуации придется оставаться в лесу с ночевкой. И обязательно все необходимые медикаменты, которые принимаете.
Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС Беларуси

Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать по номеру 101 или 112 и сообщить бойцам МЧС приблизительные координаты входа в массив. Также эти данные можно передать сотрудникам лесной охраны. Они в этом сезоне обновили ориентиры в чащах. Теперь найти дорогу можно по специальным ярко-красным указателям на деревьях.

Это стрела, на которой указано направление и расстояние до ближайшего населенного пункта. Также на ней есть цифра. К каждой цифре присвоены точные координаты локации. Поэтому если вдруг удастся дозвониться в МЧС или лесную охрану, достаточно назвать эту цифру и к вам приедут в ближайшее время.
Максим Мигун, главный лесничий Логойского лесхоза

Также ориентиром могут служить квартальные столбы, обычно они красного цвета. Все массивы поделены на квадраты разделительными песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям.

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