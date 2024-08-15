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Как не потеряться в лесу?
Погода способствует продолжению активного грибного сезона, который нередко заканчивается еще и поисками самих грибников. Более 200 человек за сезон уже были найдены спасателями в массивах страны. Чаще всего успевают оказать помощь за сутки. Иногда потерявшихся приходится искать несколько дней.
Как ориентироваться в чаще и упростить поиски спасателям в случае экстренной ситуации, узнал Илья Цветков.
Найти дорогу домой и вернуться по своим стопам не так просто. Все чаще в массивах Минской области люди сходят со знакомой тропы и не могут сориентироваться и выйти из леса. Некоторых специалистам приходится искать по несколько дней.
Более 30 человек, среди которых спасатели и волонтеры, и 9 единиц техники были брошены на поиски мужчины в кукурузном поле Несвижского района. Жителей Пуховичей искали в массиве в течение суток. В результате двух мужчин нашли живыми.
А этот случай произошел в лесах под Новополоцком. 73-летний мужчина заблудился в болоте. Пенсионер искал дорогу к людям больше 12 часов. Ночью обессилевшего грибника нашли. Его пришлось транспортировать на носилках.
Всего за этот сезон только в Минской области найдены 47 человек, 6 из них дети. В стране эта цифра в 5 раз больше. Более 200 человек не смогли самостоятельно выбраться из чащи, им потребовалась помощь профессионалов.
Сотрудники МЧС в эти дни работают в усиленном режиме, выезжать на вызовы приходится несколько раз в неделю.
Действовать бойцам поисковых отрядов нужно оперативно. По прибытии на место по указанным координатам специалисты организовывают штаб для налаживания эффективных поисков.
Сразу разворачиваем прямо на месте поисковый штаб. Здесь у нас есть специальные тепловизоры для ночной работы большой дальности и чувствительности, у нас есть рупоры и, конечно же, на компьютере программа. В ней весь лес поделен на секторы. По трекерам люди наши идут и, видя их маршрут, мы можем покрыть очень большую территорию.
С трекерами и громкоговорителями поисковики идут в чащу и двигаются строго по определенным квадратам. Их перемещение отображается в программе, чтобы не пропустить ни один участок в лесу.
Еще один способ увидеть приметную одежду среди зеленых ветвей или дым от костра - облет территории сверху. Для этого МЧС использует квадрокоптеры с громкоговорителями. Инструкции для спасения пострадавшим передают по воздуху.
Самый лучший и точный компас встроен в ваш мобильный телефон. Не стоит бояться потерять его в лесу и брать с собой в обязательном порядке. Это упростит поиски в несколько раз.
Необходимо иметь с собой запас воды, запас еды, теплые вещи, потому что нужно понимать, что в экстренной ситуации придется оставаться в лесу с ночевкой. И обязательно все необходимые медикаменты, которые принимаете.
Специалисты напоминают, что в первую очередь в экстренной ситуации следует набрать по номеру 101 или 112 и сообщить бойцам МЧС приблизительные координаты входа в массив. Также эти данные можно передать сотрудникам лесной охраны. Они в этом сезоне обновили ориентиры в чащах. Теперь найти дорогу можно по специальным ярко-красным указателям на деревьях.
Это стрела, на которой указано направление и расстояние до ближайшего населенного пункта. Также на ней есть цифра. К каждой цифре присвоены точные координаты локации. Поэтому если вдруг удастся дозвониться в МЧС или лесную охрану, достаточно назвать эту цифру и к вам приедут в ближайшее время.
Также ориентиром могут служить квартальные столбы, обычно они красного цвета. Все массивы поделены на квадраты разделительными песчаными полосами. Любая из них поможет выбраться к людям.
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