Как не стать жертвой информационной войны - смотрите в авторском проекте Ксении Лебедевой "Это другое"

Чтобы одолеть противника в новых реалиях, важно не только лучшее вооружение, но и люди, которые манипулируют человеческим сознанием, создавая фейки, неотличимые от правды. И нужны те, кто сможет поддерживать эту легенду. Это якобы эксперты военного дела, а по факту любители, которые повторяют политтехнологии, чтобы фейк стал убедительнее.