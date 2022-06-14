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Как не стать жертвой информационной войны - смотрите в авторском проекте Ксении Лебедевой "Это другое"

Чтобы одолеть противника в новых реалиях, важно не только лучшее вооружение, но и люди, которые манипулируют человеческим сознанием, создавая фейки, неотличимые от правды. И нужны те, кто сможет поддерживать эту легенду. Это якобы эксперты военного дела, а по факту любители, которые повторяют политтехнологии, чтобы фейк стал убедительнее.

У нас тоже появились недоэксперты для деструктивных ресурсов и экстремистских СМИ. 14 июня вечером в авторском проекте Ксения Лебедева покажет их истинное лицо.

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