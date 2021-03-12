Как не стать жертвой обмана - старая финансовая пирамида на новый лад

Как не стать жертвой обмана и распознать мошенников? Сотрудники финансовой милиции продолжают расследовать дело о финансовой пирамиде. Пострадавших более сотни. Работала схема по принципу сарафанного радио: человек вложился, увидел накопление процентов и посоветовал своим друзьям. Организаторами был создан имидж перспективной международной компании. В итоге на удочку мошенников попало огромное количество вкладчиков. Подробнее Юрий Шевчук.





История одного вкладчика финансовой пирамиды

Рассказ этого вкладчика отлично иллюстрирует историю всех обманутых вкладчиков финансовой пирамиды. Заманивая людей хорошими условиями, организаторы создали своей сомнительной компании имидж перспективной и стремительно развивающейся организации. В итоге наш герой купился и инвестировал 10 тысяч долларов. К слову, минимальный взнос варьировался от тысячи условных. Мужчине выдали пароль от личного кабинета, где он мог следить за своими накоплениями.

Афера международного масштаба

Как выяснилось, блокировка кабинетов белорусов была связана с тем, что деятельностью международной организации заинтересовались отечественные сотрудники ДФР. Внимание оперативников привлекли явные признаки, присущие финансовой пирамиде: отсутствие производимого продукта, доход за счет новых вкладчиков, заманчивые условия в виде процентов, комиссионных и бонусов за счет привлечения новичков.

Но любая финансовая пирамида рано или поздно рушится

Наступает это, как правило, когда у организации заканчивается подпитка в виде новых вкладчиков. Как говорят специалисты, опасность деятельности финпирамид в том, что чем дольше они существуют, тем более тяжкие последствия будут от их краха. Ведь чтобы выплатить дивиденды первой сотне, нужно привлечь деньги еще двух сотен вкладчиков. Понятно, что продолжаться бесконечно это не может.

К слову, это уже не первый случай, когда финансовые аферисты хотят наживаться на белорусах. Все помнят дело Kairos Technologies. На момент пресечения деятельности этой финансовой пирамиды осенью 2016 года в нее оказались вовлечены 400 белорусов. Деньги почти всех сгорели. В 2018 году организатор схемы был осужден на 6 лет лишения свободы.

Наш герой сделал богаче пирамиду на 350 тысяч рублей