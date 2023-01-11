Как не ввязаться в долгострой - советы эксперта

Член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин рассказал, на что важно обращать внимание дольщикам, когда они заключают договор на строительство, чтобы не ввязаться в долгострой.

Самым главным фактором, по мнению эксперта, является репутация, это деловая активность организации, в которую человек несет деньги. Ведь люди не покупают готовое жилье. Они ждут, пока из красивых картинок, которые им показывают на начальной стадии, в итоге получат ту квартиру, за которой они пришли к застройщику.

"Сейчас отрасль настолько отрегулирована государством, она сейчас настолько контролируема, что можно утверждать, что вот эти "пирамиды", мошеннические схемы практически невозможны", - отметил Вадим Тачкин.

Он пояснил, что причины нынешних долгостроев чаще кроются в организационных моментах. И отметил еще такой важный момент, как активная позиция госорганов. "Государство вмешивается в коммерческое жилищное строительство. Сейчас достаточно нормативных актов, которые позволяют даже заменить застройщика, если он не справляется. То есть поставлены жесткие сроки, есть контроль. И если действительно субъект хозяйствования не справился, не смог, то ждать его никто не должен", - заключил эксперт.