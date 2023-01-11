3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как не ввязаться в долгострой - советы эксперта
Член совета Ассоциации застройщиков объектов жилищного строительства Беларуси Вадим Тачкин рассказал, на что важно обращать внимание дольщикам, когда они заключают договор на строительство, чтобы не ввязаться в долгострой.
Самым главным фактором, по мнению эксперта, является репутация, это деловая активность организации, в которую человек несет деньги. Ведь люди не покупают готовое жилье. Они ждут, пока из красивых картинок, которые им показывают на начальной стадии, в итоге получат ту квартиру, за которой они пришли к застройщику.
"Сейчас отрасль настолько отрегулирована государством, она сейчас настолько контролируема, что можно утверждать, что вот эти "пирамиды", мошеннические схемы практически невозможны", - отметил Вадим Тачкин.
Он пояснил, что причины нынешних долгостроев чаще кроются в организационных моментах. И отметил еще такой важный момент, как активная позиция госорганов. "Государство вмешивается в коммерческое жилищное строительство. Сейчас достаточно нормативных актов, которые позволяют даже заменить застройщика, если он не справляется. То есть поставлены жесткие сроки, есть контроль. И если действительно субъект хозяйствования не справился, не смог, то ждать его никто не должен", - заключил эксперт.
Еще больше информации - в новом выпуске ток-шоу "Экономическая среда".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов