Как нельзя сморкаться и как выбрать правильный спрей от насморка

Слизистая в полости носа - это самый первый барьер против вирусов и бактерий. Волосы в преддверии носа и мерцательный эпителий, который содержит микроворсинки на поверхности слизистой, задерживают пыль, поступающую в нос при дыхании. Также в полости носа происходит согревание воздуха до нужной для организма температуры.



Насморк и простудные заболевания наступают при переохлаждении, резкой смене погоды.

Происходит это как раз в осенне-зимний период, так как местный иммунитет ослабевает и возбудители инфекции получают возможность для размножения и распространения дальше по носоглотке и дыхательным путям.