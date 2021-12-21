Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Как нельзя сморкаться и как выбрать правильный спрей от насморка

Слизистая в полости носа - это самый первый барьер против вирусов и бактерий. Волосы в преддверии носа и мерцательный эпителий, который содержит микроворсинки на поверхности слизистой, задерживают пыль, поступающую в нос при дыхании. Также в полости носа происходит согревание воздуха до нужной для организма температуры.

Насморк и простудные заболевания наступают при переохлаждении, резкой смене погоды.
Происходит это как раз в осенне-зимний период, так как местный иммунитет ослабевает и возбудители инфекции получают возможность для размножения и распространения дальше по носоглотке и дыхательным путям.

Болезнь возникает при массивной колонизации на слизистой оболочке носа вирусов, а через 4-5 дней - и присоединении бактерий. Слизь - это не сама болезнь, а защита от нее.

Из чего состоит слизь в носу:

    • вода,
    • белок,
    • соль,
    • углеводы.

    Изображение

    Здоровый нос перекачивает около 500 мл слизи в день. Она увлажняет нос и выполняет защитную функцию. Но если человек заболевает, присоединяется бактериальная или вирусная инфекция, количество слизи увеличивается, следовательно, нам хочется высморкаться.

    Как нельзя сморкаться:

      • со всей силы,
      • втягивать слизь,
      • двумя ноздрями,
      • при сильном отеке в носу.

      Изображение

      Как выбрать спрей для носа

      Если при нажатии на дозатор жидкость распыляется в виде струи- это не самый лучший вариант. Струя под сильным давлением через носовой проход бьет прямо в область глоточного отверстия слуховой трубы. Правильный аэрозоль распыляет средство в виде облака, конуса.