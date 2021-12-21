Как нельзя сморкаться и как выбрать правильный спрей от насморка
Факт
Слизистая в полости носа - это самый первый барьер против вирусов и бактерий. Волосы в преддверии носа и мерцательный эпителий, который содержит микроворсинки на поверхности слизистой, задерживают пыль, поступающую в нос при дыхании. Также в полости носа происходит согревание воздуха до нужной для организма температуры.
Насморк и простудные заболевания наступают при переохлаждении, резкой смене погоды.
Происходит это как раз в осенне-зимний период, так как местный иммунитет ослабевает и возбудители инфекции получают возможность для размножения и распространения дальше по носоглотке и дыхательным путям.
Болезнь возникает при массивной колонизации на слизистой оболочке носа вирусов, а через 4-5 дней - и присоединении бактерий. Слизь - это не сама болезнь, а защита от нее.
Из чего состоит слизь в носу:
- вода,
- белок,
- соль,
- углеводы.
Здоровый нос перекачивает около 500 мл слизи в день. Она увлажняет нос и выполняет защитную функцию. Но если человек заболевает, присоединяется бактериальная или вирусная инфекция, количество слизи увеличивается, следовательно, нам хочется высморкаться.
Как нельзя сморкаться:
- со всей силы,
- втягивать слизь,
- двумя ноздрями,
- при сильном отеке в носу.
Как выбрать спрей для носа
Если при нажатии на дозатор жидкость распыляется в виде струи- это не самый лучший вариант. Струя под сильным давлением через носовой проход бьет прямо в область глоточного отверстия слуховой трубы. Правильный аэрозоль распыляет средство в виде облака, конуса.