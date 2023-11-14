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Как "нерегулярщики" стали "отжимать" рынок маршрутных перевозок в Беларуси
На оперативном видео офис одного из крупнейших перевозчиков.Диспетчеру - зарплата в конверте. Девушка явно в теме чего-то незаконного, причем отказывается, чтобы деньги ей перечисляли на карточку: "Еще не хватало мне потом декларацию подавать".
На другом видео фигуранты спорят, чья очередь ехать за деньгами от одного из ипэшников. Фактическиречь о сборе "общака", распил которого (если уж говорить их лексикой) состоится тоже в объективе камеры оперативников.
"Я забрал у Артема бабки. На следующей неделе ты забираешь", - говорит мужчина.
Деньги распределяются по стопкам. Их точно не готовят для инкассации, распихивают по карманам. "Я забрал 300. В следующем будет 400", - говорит мужчина, запихивая деньги в карман.
Теневая бухгалтерия и различные схемы ухода от уплаты налогов -далеко не все вскрытые темные пятна.
Поясним,что это за бизнес вне закона и как удалось сформироваться теневому сегменту.
Итак, маршрутка. На ней табличка, обозначен маршрут. Авто курсирует постоянно,расписание можно найти в открытых источниках. Пассажир вошел, заплатил, получил билетик-чек. Это и есть его публичный договор с водителем на перевозку. Транспортное средство поехало с учетом остановок, указанных в расписании. Это признаки регулярного перевозчика, который заключил договор с оператором, установленным местной властью. А значит обязан соблюдать договорные условия, в том числе отдыхать, согласно нормам, следить за исправностью автомобиля. И онуплачивает налоги!
Нерегулярный перевозчик - это вовсе не значит, что он вне закона. Добросовестный заключает договор напрямую с заказчиком, скажем, на перевозку свадеб, корпоративов, экскурсий. То есть речь о выездах без устоявшихся пассажиропотоков. Платит налоги - спит спокойно.
Специальный репортаж Агентства теленовостей"Маршрутки: дорожные войны" смотрите ЗДЕСЬ
Но дело в том, что эти самые "нерегулярщики" стали подменять собой тех, кто отчитывается за каждого пассажира. Между ними возникли настоящие дорожные войны.
Если под видом нерегулярной перевозки осуществляется регулярная, то у пассажира не оказывается договора, который заключен. И даже билет либо чек не обеспечивает его права, потому что время перевозки, маршрут, конкретное транспортное средство, его состояние нигде не оговорены. И пассажир становится заложникам ситуации в той части.
Кому, как не местной власти знать, сколько нужно маршруток, чтобы удовлетворить спрос населения. И поначалу, на старте маршруточногобизнеса, шел он неплохо - госоператоры вполне справлялись с потоком. Но пришли наученные теневым схемам "нерегулярщики" и стали в прямом смысле "отжимать" рынок. Если бы в честной борьбе, то пожалуйста, выживаетсильнейший. Но тут в ходу были наглость и фактически рэкет.
Перевозчики стремятся заработатьмаксимальное количество денег. Они вводят в заблуждение пассажиров. Самостоятельно устанавливают маршруты движения, приходят на уже имеющиеся регулярные маршруты. Отправляются минут за 5-10 до регулярных перевозчиков, тем самымприменяя методы недобросовестной конкуренции.
По данным Минтранса, через отчетность до недавнего времени проходило не более 10 % от всех перевозок по Беларуси. А это и маршруточники-нелегалы (за последний месяцтранспортная инспекция хорошо почистила их ряды), и недобросовестные частные операторы, которые, используя этих "нерегулящиков", также выстроили свой легальный бизнес с хорошо отлаженнойтеневой стороной - а это уже фокус внимания Комитета госбезопасности.
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