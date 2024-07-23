Мама умерла на глазах у детей - следователи и очевидцы делятся жуткими подробностями зверств на границе

Избитого парня стражи польской границы выбросили в Беларусь. Он впервые за долгое время звонит родным. А родных больше нет. Их казнили. Показательно. Таковы нравы в отдельных странах за побег (пусть и от войны).

Мама и двое детей решились на коллективное самоубийство после того, как Европа отказалась их принимать. Белорусские пограничники вовремя обнаружили семью. Все живы.

Абдулжаббар, (Сирия/Ливан):

Младшему сыну 3 года, старшему - 8,5 лет. Они живут в палатке в лагере для беженцев на границе Ливана и Сирии. Там нет условий для жизни, нет игровой площадки, нет образования, даже электричества нет. Кушают два раза в день, и то не всегда.

У Али тоже есть дети. Он окончил университет в Гродно, сам из Ливана. В каждом избитом видит себя. В каждом убитом надеется не узнать родственника. За нелюдями на границе наблюдает с 2021 года, это самое начало конфликта.

Али, переводчик:

Войско Польское использует слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты против безоружных, замерзших и обессиленных. Насилие над детьми, женщинами, стариками. Все эти факты зафиксированы белорусскими следователями. Десятки томов доказательной базы. Преступления против человечества. На тот момент около 130 человек обратились за медицинской помощью, тогда же было возбуждено первое уголовное дело против литовских должностных лиц, в 2023-м - против латвийских. Десятки жизней забрала граница.

Александр Рудько, замначальника управления главного следственного управления ЦА СК Беларуси:

Все эти материалы отправлялись в сопредельные страны. Итог - отписки либо без ответа вовсе. Медик и переводчик Али работал в Международной организации по миграции. Сейчас в ЮНИСЕФ и ООН. Почему молчат международные организации? Подробности этой и других страшных историй - в фильме АТН

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