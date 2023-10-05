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Как Николай Чергинец на заре своей карьеры обнаружил городскую шайку налетчиков
Несмотря на то что поствоенный бандитизм пошел на спад, время было непростое. У преступников, как и у гражданского населения, по-прежнему изымалось большое количество оружия и взрывчатки, сохранившейся с войны. А преступления стали более дерзкими, задержания почти всегда сопровождались вооруженным сопротивлением.
Налетчики грабили население, нападали на государственные учреждения и организации. Одно из таких дел пришлось расследовать и молодому сыщику Коле Чергинцу, в 60-х он пришел служить в уголовный розыск. Сегодня Николай Чергинец - заслуженный работник МВД Беларуси, народный писатель Беларуси.
Идти по следам преступников, вспоминает ветеран МВД, приходилось на своих двух. Ни о каких машинах тогда мечтать даже не приходилось, не говоря уже про современные гаджеты для экспертизы и компьютеры. Порой, чтобы найти хоть какую-то зацепку, приходилось за день проходить десятки километров. Так было и при расследовании того уголовного дела. Пешком сыщик обошел несколько столичных районов и опросил сотни человек. Но старания были вознаграждены. Ему удалось выйти на след преступников благодаря тому, что свидетель описал машину, на которой передвигались налетчики.
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Преступниками оказались ребята из рабочего района столицы. Как и многие в то время, они сколотили свою шайку. Как сегодня шутят сами сыщики, в то время в каждом мало-мальски криминальном городе была своя банда "Черная кошка". Активно появляться в Советском Союзе они стали после выхода в свет легендарного фильма "Место встречи изменить нельзя". Несмотря на время и стереотипы, для каждого сыщика эта картина и сегодня остается культовой.
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