Как Николай Чергинец на заре своей карьеры обнаружил городскую шайку налетчиков

Несмотря на то что поствоенный бандитизм пошел на спад, время было непростое. У преступников, как и у гражданского населения, по-прежнему изымалось большое количество оружия и взрывчатки, сохранившейся с войны. А преступления стали более дерзкими, задержания почти всегда сопровождались вооруженным сопротивлением.

Налетчики грабили население, нападали на государственные учреждения и организации. Одно из таких дел пришлось расследовать и молодому сыщику Коле Чергинцу, в 60-х он пришел служить в уголовный розыск. Сегодня Николай Чергинец - заслуженный работник МВД Беларуси, народный писатель Беларуси.





Идти по следам преступников, вспоминает ветеран МВД, приходилось на своих двух. Ни о каких машинах тогда мечтать даже не приходилось, не говоря уже про современные гаджеты для экспертизы и компьютеры. Порой, чтобы найти хоть какую-то зацепку, приходилось за день проходить десятки километров. Так было и при расследовании того уголовного дела. Пешком сыщик обошел несколько столичных районов и опросил сотни человек. Но старания были вознаграждены. Ему удалось выйти на след преступников благодаря тому, что свидетель описал машину, на которой передвигались налетчики.

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