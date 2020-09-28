Как носить легкие платья осенью

Лето пролетело незаметно, а вы не успели вдоволь насладиться своими легкими платьями? Не стоит расстраиваться, потому что их можно легко внедрить в осенний гардероб. Прием многослойности как никогда популярен в мире моды. Им-то мы и воспользуемся при создании практичных и стильных образов с участием летних платьев.





Трендовый образ № 1

Длинное платье-рубашку преображаем, поддев под низ водолазку и дополнив ботильонами с удлиненными носками. Выстраиваем образ в гармонии со спокойной природной палитрой осени: оливковый, бардовый, темно-зеленый, песочный оттенки подыгрывают друг другу.

Трендовый образ № 2

Атласное платье с акварельное росписью превосходно в комплекте со свитшотом и пуховиком. Последний должен быть не узкого спортивного фасона, а оверсайз. Шапка-бинни, сумка-шоппер, черные колготы и грубые ботинки. Крутой запоминающийся образ. Секрет в нежных пастельных оттенках всего комплекта.

Трендовый образ № 3