Как носить шорты осенью?

Антиобраз

Трендовые бермуды - это бриджи из 2000-х. И носить их, как раньше, не стоит. Черные колготочки, ботильоны в ретро-эстетике, классическое полупальто и эта нелепая шапочка с помпоном… Все из разных опер и все не на пользу трендовым бермудам.

Что в тренде?

Долой стереотипы! Теперь шорты - это не только летняя одежда. В сезоне осень - зима полным-полно стильных луков с ними в главной роли. Самый актуальный фасон шортов сейчас - широкие, с высокой талией, до или немного ниже колена. Естественно, для прохладной погоды используются теплые, плотные ткани. Лучшие расцветки - приглушенные природные тона. В лидерах - серый, коричневый, черный цвета, а также клетка всех масштабов и мастей. А еще в тренде эффектные и стильные кожаные шорты всех оттенков осенней палитры.

Образ первый

Идеальная пара для бермудов - это костюмный жакет. Добавляем черную базовую водолазку, модные сапоги-трубы на небольшом каблуке, солнцезащитные очки (да, зимой и осенью их тоже можно носить). И получаем крутой минималистичный тотал-блэк.

Образ второй

Бермудам отлично подходят вещи мужского кроя. У нас это брутальное кепи, полупальто прямого кроя и жокейские сапоги на плоском ходу.

Вывод

Шорты в холодное время будут выглядеть смешно и нелепо, если плохо продумать образ.

Зато в составе черного классического костюма с высокими сапогами на каблуке они не отразимы.