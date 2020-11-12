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Как носить шорты осенью?
Антиобраз
Трендовые бермуды - это бриджи из 2000-х. И носить их, как раньше, не стоит. Черные колготочки, ботильоны в ретро-эстетике, классическое полупальто и эта нелепая шапочка с помпоном… Все из разных опер и все не на пользу трендовым бермудам.
Что в тренде?
Долой стереотипы! Теперь шорты - это не только летняя одежда. В сезоне осень - зима полным-полно стильных луков с ними в главной роли. Самый актуальный фасон шортов сейчас - широкие, с высокой талией, до или немного ниже колена. Естественно, для прохладной погоды используются теплые, плотные ткани. Лучшие расцветки - приглушенные природные тона. В лидерах - серый, коричневый, черный цвета, а также клетка всех масштабов и мастей. А еще в тренде эффектные и стильные кожаные шорты всех оттенков осенней палитры.
Образ первый
Идеальная пара для бермудов - это костюмный жакет. Добавляем черную базовую водолазку, модные сапоги-трубы на небольшом каблуке, солнцезащитные очки (да, зимой и осенью их тоже можно носить). И получаем крутой минималистичный тотал-блэк.
Образ второй
Бермудам отлично подходят вещи мужского кроя. У нас это брутальное кепи, полупальто прямого кроя и жокейские сапоги на плоском ходу.
Вывод
Шорты в холодное время будут выглядеть смешно и нелепо, если плохо продумать образ.
Зато в составе черного классического костюма с высокими сапогами на каблуке они не отразимы.
Хороши шорты и в минималистичном луке в стиле дерби - с сапогами на низком ходу и кепи.
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