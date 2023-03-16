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Как новости от читателей помогали "ТУТ БАЙ" рождать фейки
В "
ТУТ БАЙ МЕДИА" в 2020 году все было закручено вокруг электоральной кампании. Когда в Беларуси начались протесты, эти настроения перенеслись и на редакцию. Эти протестные настроения очень сильно влияли на работу портала и на то, какие темы освещались на ресурсе, сообщила бывшая сотрудница TUT.BYЕлена Толкачева.
Допустим, без нескольких источников новость никогда не поставилась бы на портал. Если нам кто-то сообщает о забастовке, это еще не повод ставить новость в любом виде ни в соцсети, никуда. В августе для меня уже стало очевидно, что правила меняются, это можно.
Также у "
ТУТ БАЙ" существовала такая форма публикаций, как онлайн. То есть любой из читателей мог прислать новость, фотографии по теме, видео - информацию размещали без проверки.
Собственно, к онлайнам у нас изначально возникли большие вопросы, потому что это былочень популярный по просмотрам жанр. Туда включалось очень много пользовательских новостей практически в режиме реального времени. При этом возможности проверить эту информацию фактически не было. То есть пользователь сообщает, что 200 человек протестуют в Бобруйске, с колес редакторы это ставят в онлайн. Проверить достоверность этой информации невозможно, потому что по фото не видно точно, Бобруйск это или нет, 200 там человек или 20, что они там делают - протестуют или собрались в очереди, ждут чего-то. Да, фактически мы даем непроверенную информацию и таким образом очевидно нагнетаем ситуацию. Ключевую проблему я вижу в том, что руководство своевременноне обратило внимания на то, что именно использование этой комплексной платформы создает такое нагнетание.
В трансляциях, в так называемых онлайнах, Марина Золотова, обращаясь к редакции, просила не поднимать такие обыденные темы, как погода или ДТП. Онлайны нужны были для другого:раскрутки политических тем и последствий выборов, но не нейтрально, как вы понимаете, не сбалансированно. Интересны были темы, где власть выставлялась в негативном ключе. И не иначе.
При этом нужно отметить, что Золотова хорошо знала последствия такой игры, ведь итоги августа показали спрос именно на этот жанр. Именно онлайны привлекали читателей и были главными по просмотрам.
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ТУТБАЙМЕДИА". В большом фильме АТН "Бай-бай, ТУТБАЙ" вы узнаете как люди, которые, прикоснувшись к рождению медиагиганта, сами его и погубили, утопив в личных амбициях и желании иметь больше, чем это было возможно.
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