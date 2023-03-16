Как новости от читателей помогали "ТУТ БАЙ" рождать фейки

Собственно, к онлайнам у нас изначально возникли большие вопросы, потому что это былочень популярный по просмотрам жанр. Туда включалось очень много пользовательских новостей практически в режиме реального времени. При этом возможности проверить эту информацию фактически не было. То есть пользователь сообщает, что 200 человек протестуют в Бобруйске, с колес редакторы это ставят в онлайн. Проверить достоверность этой информации невозможно, потому что по фото не видно точно, Бобруйск это или нет, 200 там человек или 20, что они там делают - протестуют или собрались в очереди, ждут чего-то. Да, фактически мы даем непроверенную информацию и таким образом очевидно нагнетаем ситуацию. Ключевую проблему я вижу в том, что руководство своевременноне обратило внимания на то, что именно использование этой комплексной платформы создает такое нагнетание.

Ольга Лойко, главный редактор политико-экономического отдела TUT.BY (2009-2021 гг.)