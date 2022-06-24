Как обеспечат белорусов продовольствием, Александр Субботин расскажет в проекте "Вопрос номер один"

Тема номер один в глобальной повестке - продовольственная безопасность. Беларусь не зависит от импорта основных зерновых культур и продовольствия. У нас высокие показатели обеспечения собственными продуктами питания. Хватает и себе, и на экспорт - объемы не снижаем.

Каких культур в Беларуси посеяли больше, есть ли новинки и какой ожидается урожай? Высок ли спрос на рапсовое масло? Новые подходы к заготовке кормов и мелиорация земель. А также точное земледелие и импортозамещение в АПК, новая логистика и выгодные рынки продаж. И, конечно, цены: как найти баланс между затратами аграриев и доходами покупателей? "Вопрос номер один" для губернатора Витебской области Александра Субботина смотрите завтра в 19:00 на "Беларусь 1".