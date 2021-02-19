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Как обезопасить себя на заснеженной дороге - сегодня в итоговом выпуске программы "Зона Х"
Сохраняются морозы и в Беларуси, правда, нас этим не удивить, однако дорожная обстановка требует особого внимания.
Вместе с увеличением мелких ДТП в ГАИ фиксируют и серьезные аварии с печальным исходом
В Госавтоинспекции отмечают,
. Так, в прошлом году произошло 236 таких происшествий, в которых погибли люди. Среди основных причин - невнимательность водителей. Кроме того, зачастую автолюбители не учитывают дорожную обстановку, тем более в зимних условиях: неправильный выбор скорости, резкие маневры и рискованный обгон. Все эти моменты и приводят к печальным последствиям.
Станислав Соловей, начальник отделения главного управления ГАИ МВД Беларуси:
"За нарушение правил обгона либо за выезд на встречную полосу движения в тех местах, где это запрещено, предусмотрена административная ответственность и штраф до 10 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до 1 года или без лишения. Но, конечно же, не это должно дисциплинировать водителей, а те возможные последствия, которые могут наступить в случае, если водитель пренебрегает правилами дорожного движения".
Как обезопасить себя на заснеженной дороге? И на что обратить особое внимание водителям зимой? А также как вести себя в сложной ситуации? Смотрите в итоговом выпуске
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18:15
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