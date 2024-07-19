Как обновились Старые Дороги и почему этот город привлекает любителей ЗОЖ

В Минской области реализуют почти полсотни инвестиционных проектов по инициативе "Один район - один проект". Это касается таких сфер, как машиностроение, фармацевтика, АПК. В связи с этим новые технологии и рабочие места появятся и в одном из самых лесистых регионов Беларуси - Стародорожском. Местный лесхоз модернизирует производство.

Город отметил 500-летие. После масштабного благоустройства юбиляр значительно помолодел. Об этом в рубрике "Место для жизни" рассказала электромонтер-эскизировщик Стародорожского РЭС Лидия Жуковец: "Была реконструирована центральная площадь, модернизирована доска почета, появились два новых мурала. Особое место в центре города заняла кованая скульптура гипоцентавра - именно это мифическое животное украшает герб города".

Откуда же такое название нашего города - Старые Дороги? В древние времена, когда люди любили путешествовать, они останавливались на почтовых станциях для того, чтобы сменить лошадей, отдохнуть и отправить почтовую корреспонденцию. Лидия Жуковец

"В истории Старых Дорог есть яркая и аутентичная страница: это белорусы-сакуны. Они - часть племени дреговичей со своими обрядами. У них был своеобразный говор - с саканием в конце слов. Например, "выспаўса" вместо "выспался", "прогуляймаса" вместо "прогуляемся", - рассказала она.





По словам местной жительницы, в 2024 году музей города пополнился тремя новыми экспозициями - о Великой Отечественной войне, о послевоенном восстановлении и Беларуси XXI века.

Стародорожский опытный лесхоз активно развивает деревянное домостроение. Стародорожский плодоовощной завод выпускает более 80 наименований продукции из натуральных ингредиентов. А Стародорожский механический завод вошел в состав холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг". Лидия Жуковец

Героиня выпуска программы рассказала и о Стародорожском производственном участке Слуцкого сыродельного комбината. Там выпускают два вида продукции - сливочное масло и мороженое. В ассортименте предприятия 23 вида мороженого.

"Одним из знаковых событий Стародорожского района за последние годы стало открытие физкультурно-оздоровительного комплекса "Аквастар" с бассейном, восстановительным центром и спортивным залом. Это замечательное место привлекает всех любителей здорового образа жизни", - отметила сотрудница Стародорожского РЭС.