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Как оборонный сектор Беларуси прошел через упадок 1990-х - "Беларусь созидающая"
Белорусские оружейники продолжают наращивать производство высокотехнологичных образцов, несмотря на санкции, ведь ВПК - это существенный вклад в экономику страны.
Уникальные производства, которые можно сравнить только с космическими и атомными технологиями, самые мощные и интересные образцы отечественной военной техники недавно были представлены на выставке "Милекс". Там белорусские оружейники уже традиционно демонстрируют новинки промышленного комплекса. Раз в два года в Минск съезжаются не только белорусские предприятия, но и иностранные. Стоит ли говорить, что такой форум привлекает и покупателей оружия со всего мира. Сумма контрактов по итогам выставки превысила 266 млн долларов.
Все тонкости военно-промышленного комплекса, а также как оборонный сектор страны прошел через упадок 1990-х к своему становлению, узнаете в новой серии проекта "Беларусь созидающая" уже сегодня, 8 июля, в вечернем эфире "Беларусь 1".
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