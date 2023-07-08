Как оборонный сектор Беларуси прошел через упадок 1990-х - "Беларусь созидающая"

Уникальные производства, которые можно сравнить только с космическими и атомными технологиями, самые мощные и интересные образцы отечественной военной техники недавно были представлены на выставке "Милекс". Там белорусские оружейники уже традиционно демонстрируют новинки промышленного комплекса. Раз в два года в Минск съезжаются не только белорусские предприятия, но и иностранные. Стоит ли говорить, что такой форум привлекает и покупателей оружия со всего мира. Сумма контрактов по итогам выставки превысила 266 млн долларов.