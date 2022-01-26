Как обращения граждан и выездные приемы помогают решать вопросы на местах - примеры из Солигорска и Слуцка

Лучше всего о проделанной работе говорят конкретные примеры. Тот же Солигорский район: после обращения граждан, например, модернизировали больницу. Для удобства пациентов и медиков установили новые лифты. Жителей же сельской местности волновал вопрос о закрытии банковского отделения. Людей услышали: качество и объем оказываемых услуг сохранили. Комфортный уровень жизни обеспечили и для инвалида-колясочника из Слуцка - для него установили персональный электрический подъемник. О комплексной заботе о людях Елена Витко.

Этой конструкцией Павел Былинович пользуется буквально месяц. Потребность же в безбарьерной среде возникла около 10 лет назад. Парень занимался гандболом: тренировки, соревнования, активный отдых. Жизнь на до и после разделил прыжок в реку и перелом позвоночника. Сила духа и закаленный характер помогли в адаптации. Реабилитацию прошел в ассоциации инвалидов-колясочников. Плечо, конечно, подставили друзья и родные. Папа даже смастерил пандус, но для комфортной жизни этого недостаточно. С просьбой установить электрический подъемник обратились в Администрацию Президента.

Раньше если Паше на улицу надо было, он кого-то из друзей искал. Я, конечно, помогу, но вдвоем надо обязательно. А сейчас спокойненько один, пульт взял, опустил, поехал. Хорошо, что сделали, легче намного стало. Анатолий Былинович, житель г. Слуцка

Очень доволен и благодарен, что есть такая возможность. Спасибо Слуцкому ЖКХ и нашим местным властям, спасибо государству, что для инвалидов такую возможность предоставляют. Опять-таки, люди, пользуйтесь своим правом. Пишите - и вам пойдут навстречу. Павел Былинович, житель г. Слуцка





Поддержку на конкретном примере ощутили и жители Солигорского района. Коллективное обращение (а это около 70 подписей) касалось возможного закрытия банковского отделения в деревне Гаврильчицы. Местным жителям для решения многих финансовых вопросов пришлось бы ездить в райцентр, а это почти 50 километров. Отделение банка в итоге не закрыли. Более того - пообещали улучшить инфраструктуру населенного пункта.

Что касается работы банковских отделений на селе - здесь вопрос решается комплексно. Чтобы сохранить качество оказания услуг и в целом уровень жизни в регионе, находят компромисс. Например, банковскую карту можно получить по почте, а наличные снять в кассе торговой точки (для этого нужен договор). Особый же акцент делают на цифровые технологии.

Сотрудники отделения банка длительный период времени проводят обучение в данном конкретном населенном пункте, проводят уроки финансовой грамотности, обучают сервисам дистанционного банковского обслуживания. Как только наши клиенты согласны с тем, что мы их научили, показали им все наши цифровые технологии, показали, что нет повода для беспокойства, что они могут все свои запросы на банковские сервисы совершать, не выходя из дома. Либо использовать альтернативные варианты. Они охотно дают нам согласие - и мы принимаем решение о закрытии точки. Владимир Григорьев, замначальника Минского областного управления ОАО "АСБ Беларусбанк"

Оперативно, с заботой о людях решен вопрос и в Солигорской центральной районной больнице. Он исключительно технического характера и касался замены лифтов.

Офтальмологическое и лор-отделение - на третьем этаже, а кардиологическое - на седьмом. Периодически подниматься сюда приходилось пешком. Старое оборудование (1977 года) выходило из строя. Сейчас же для удобства пациентов работают сразу три новых лифта. Столько же вскоре установят и в детской больнице. Модернизация запланирована на этот год.

Чтобы минимизировать дискомфорт во время посещения клиники, сроки работ оптимизировали. Лифт уже запущен.

В течение 2021 года был разработан проект, сделана проектно-сметная документация. Было выделено дополнительное финансирование из бюджета Минской области в размере 400 тысяч. Установленное лифтовое оборудование белорусского производства, это компания "Могилевлифтмаш". Александр Кисель, главврач Солигорской центральной районной больницы

Своеобразный тест-драйв провели многие: преимущества новых лифтов оценили и пациенты, и медики.

Забота о людях, поддержка людей, находящихся сегодня в такой ситуации, конечно, большая. Как администрации, так и государства нашего. И город очень много помогает. Люди чувствуют эту поддержку. Тамара Янукович, заведующая кардиологическим отделением Солигорской центральной районной больницы