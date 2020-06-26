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Как обрезать сакуру, пересадить орхидею и избавиться от мха? Вопросы и ответы в программе "Дача"
У орхидеи фаленопсиса корни разрослись во все стороны. Хотела пересадить ее летом. Стоит ли это делать? (
Марина Владимировна, Вилейка)
Что делать, если корешки орхидеи уже просятся наружу? Может, пора пересадить ее в более крупный горшочек?
Даже если вы пересадите ее в более крупный горшочек, корни все равно будут выходить на поверхность. Потому что эти растения в природе растут на деревьях. И для них это один из способов закрепиться их в пространстве.
Замечали, что активнее всего корешки наращивают орхидеи, которые живут на кухне? Все просто. Корни ищут, где больше света и влаги. Иделать с ними ничего не нужно - просто любуйтесь.
А если корешкистали неприятного коричневого цвета, то впервую очередь нужно обратить внимание на качество воды. Как правило, если вода очень жесткая, то соли накапливаются на корешках, и поверхность у них становится коричневой. Но если мы видим, что корешок очень ломкий, сухой, это значит, что растение требуетпересадки. И при пересадке эти корешки нужно обязательно удалить.
Только не переусердствуйте. Пересаживать здоровый фаленопсис можно раз в 2-3 года, не чаще. Весна и начало лета - лучшее для этого время.
На газоне начал разрастаться мох. Как от этого избавиться? (
Виталий, Глубокое)
Идеальный газон - мечта каждого дачника. И если с зеленым ковром что-то пошлоне так, бейте тревогу.
Почему появляется мох на газоне? На появление мха и на выпадение газона влияет 2 основных фактора. Первое - отсутствие солнечного света в нужном количестве и качестве. То есть,газон в тени.
Есть еще одна угроза газону - высокая влажность. И что с этим делать?
Если мха на участке немного, можно просто присыпать его доломитовой мукой. А если мох заполонил большой участок вашего газона, то нужнообработать это место химией. Используйте препараты на основе меди или сульфата аммония. Со временем мох почернеет, и можно будет просто убрать его с газона.
И не забудьте про стрижку газона. 3-5 см - оптимальная высота. Пусть трава будет свежей, густой и сочной.
Увидела в вашей программе красивые сакуры. Мечтаю о таком деревце у себя на даче. А нужно ли делать обрезку сакуре? Ели да, то какую? (
Елена, Паперня)
Да, остаться равнодушным к сакуре невозможно. В уходе деревце совсем неприхотливое. А что с обрезкой? Растение это декоративное. Поэтому стрижка нужна не для урожая, а красивой кроны.Можно, например, укорачивать длинные ветки, которые свисают и мешают ухаживать за газоном, косить его.Обрезать сакуру, конечно, нужно ранней весной, до того, как распустились почки. А сейчас мы просто покажемособенности.
Как и у других косточковых пород, когда мы обрезаем веточку, то мы ее обрезаем не рядом с ветвью, а оставляем пенек. Это связано с особенностями сосудистой системы. Сосуды отмирают достаточно глубоко, и надо, чтобы они отмирали до контакта с той ветвью, которую мы оставляем. То есть, пенечек1-2 см, который нужно обязательно замазать, чтобы деревце не заболело. С такой обрезкойвы точно справитесь.
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