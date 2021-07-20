Как обстоят дела с медицинскими кадрами в Марьиной Горке

Горячая пора начинается и у тех, для кого студенческие годы уже позади. Время показывать чему научились. В БГМУ, например, направление на первое рабочее место получили все выпускники-бюджетники. Платникам, при их желании, тоже предлагали варианты. Треть выпускников распределились в Минске. Как обстоят дела с кадрами за МКАД, узнаем из первых уст. Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк отправилась в Марьину Горку.

Это Марьиногорская центральная больница. В последнее время вокруг нее много разговоров: то якобы батареи текут, то уборка проводится номинально. Да и в целом - номинально работает учреждение. В отдельных (причисляющих себя к медсообществу) телеграм-каналах пишут: "Врачей можно пересчитать по пальцам". Добавляет остроты и длинный список вакансий, опубликованный уже на официальном сайте учреждения - их порядка полусотни.

Для понимания: Марьиногорская ЦРБ - это не одно здание, а сразу 43 лечебно-профилактических учреждения, в том числе - больницы: центральная, участковая, три городские. Одна - сестринского ухода, 3 поликлиники, 7 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 здравпункта. Уже на всех 50 вакансий. Ситуация далеко не патовая, как пишут. Более того, в ЦРБ на 1092 ставки работают 847 человек. Укомплектованность врачебными кадрами - 89 %, средним медицинским персоналом - 92 %. Вряд ли кто-то скажет, что этого мало. Но и здесь есть свои подводные… 60 % сотрудников - в возрасте до 35 лет.

Вот эти особенности молодого возраста накладывают свои отпечатки. Сегодня у меня 19 врачей, и 36 средних медицинских работников находятся в декретном отпуске. И поэтому, если брать укомплектованность физическими лицами с учетом вычета декретника - она составляет 64 %. Наверное, вот эти цифры и накладывают свои отпечатки. Добавляют работы тем, кто в строю. Многим врачам приходится работать по совместительству. Сказывается на кадровой ситуации и близость Минска. Людмила Жаринова, главврач Марьиногорской центральной районной больницы

Нагрузка всегда есть на врачей. Кадровые вопросы везде стоят, много совместителей. Как и в любой больнице. Не секрет для всех. Справляемся потихоньку. Ковидные пациенты были отдельно, их было много. Нагрузка серьезная, справились. Сейчас, слава Богу, спад заболеваемости, работаем в штатном режиме. Алена Семенюк, завотделением Марьиногорской центральной районной больницы

За время борьбы с COVID-инфекцией в больнице стационарно пролечили более 3 тысяч человек. Вот где был и урок, и экзамен, и показатель работы медиков. Перепрофилировали узких специалистов. При этом продолжали оказывать плановую медпомощь. Прежде всего - за счет врачей общей практики. Да и в целом за такими универсалами будущее на местах. Понимают это и в вузах. В этом году на лечебный и медико-профилактический факультеты увеличивают наборы. Марьина Горка выдала 6 целевых направлений. Еще 13 молодых специалистов ждут с 1 августа. Что касается закрепляемости, в Минской области этот показатель достигает 80 %.

Чем в Минской области заинтересовывают медицинские кадры

Тяжелее заинтересовать остаться работать на селе. Из 23 ФАПов, например, Марьиногорской ЦРБ укомплектована половина. Но и здесь нашли выход - передвижной медицинский комплекс. Это и аптека, и процедурный кабинет. Впрочем, есть и те, кто вдохновляет. Когда знаешь каждого своего пациента - сегодня у Татьяны Терешкович таких 4 сотни. Начиналось все тоже с распределения - 40 лет назад.

Благородное дело - лечить людей

Работа медиков непростая, да еще и при такой эпидобстановке. Но когда о тебе и твоей больнице судят не по количеству выписанных пациентов, да и вообще - просто закрывают на это глаза, работать куда тяжелее. Кадры - тема актуальная вне времени. В стране это понимают и делают что могут. Но и медики должны понимать: их выбрало не только время, но и место.