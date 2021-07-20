3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Как обстоят дела с медицинскими кадрами в Марьиной Горке
Горячая пора начинается и у тех, для кого студенческие годы уже позади. Время показывать чему научились. В БГМУ, например, направление на первое рабочее место получили все выпускники-бюджетники. Платникам, при их желании, тоже предлагали варианты. Треть выпускников распределились в Минске. Как обстоят дела с кадрами за МКАД, узнаем из первых уст. Наш корреспондент Анастасия Бенедисюк отправилась в Марьину Горку.
Это Марьиногорская центральная больница. В последнее время вокруг нее много разговоров: то якобы батареи текут, то уборка проводится номинально. Да и в целом - номинально работает учреждение. В отдельных (причисляющих себя к медсообществу) телеграм-каналах пишут: "Врачей можно пересчитать по пальцам". Добавляет остроты и длинный список вакансий, опубликованный уже на официальном сайте учреждения - их порядка полусотни.
Для понимания: Марьиногорская ЦРБ - это не одно здание, а сразу 43 лечебно-профилактических учреждения, в том числе - больницы: центральная, участковая, три городские. Одна - сестринского ухода, 3 поликлиники, 7 врачебных амбулаторий, 25 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 здравпункта. Уже на всех 50 вакансий. Ситуация далеко не патовая, как пишут. Более того, в ЦРБ на 1092 ставки работают 847 человек. Укомплектованность врачебными кадрами - 89 %, средним медицинским персоналом - 92 %. Вряд ли кто-то скажет, что этого мало. Но и здесь есть свои подводные… 60 % сотрудников - в возрасте до 35 лет.
Вот эти особенности молодого возраста накладывают свои отпечатки. Сегодня у меня 19 врачей, и 36 средних медицинских работников находятся в декретном отпуске. И поэтому, если брать укомплектованность физическими лицами с учетом вычета декретника - она составляет 64 %. Наверное, вот эти цифры и накладывают свои отпечатки. Добавляют работы тем, кто в строю. Многим врачам приходится работать по совместительству. Сказывается на кадровой ситуации и близость Минска.
Нагрузка всегда есть на врачей. Кадровые вопросы везде стоят, много совместителей. Как и в любой больнице. Не секрет для всех. Справляемся потихоньку. Ковидные пациенты были отдельно, их было много. Нагрузка серьезная, справились. Сейчас, слава Богу, спад заболеваемости, работаем в штатном режиме.
За время борьбы с COVID-инфекцией в больнице стационарно пролечили более 3 тысяч человек. Вот где был и урок, и экзамен, и показатель работы медиков. Перепрофилировали узких специалистов. При этом продолжали оказывать плановую медпомощь. Прежде всего - за счет врачей общей практики. Да и в целом за такими универсалами будущее на местах. Понимают это и в вузах. В этом году на лечебный и медико-профилактический факультеты увеличивают наборы. Марьина Горка выдала 6 целевых направлений. Еще 13 молодых специалистов ждут с 1 августа. Что касается закрепляемости, в Минской области этот показатель достигает 80 %.
Чем в Минской области заинтересовывают медицинские кадры
Тяжелее заинтересовать остаться работать на селе. Из 23 ФАПов, например, Марьиногорской ЦРБ укомплектована половина. Но и здесь нашли выход - передвижной медицинский комплекс. Это и аптека, и процедурный кабинет. Впрочем, есть и те, кто вдохновляет. Когда знаешь каждого своего пациента - сегодня у Татьяны Терешкович таких 4 сотни. Начиналось все тоже с распределения - 40 лет назад.
Благородное дело - лечить людей
Работа медиков непростая, да еще и при такой эпидобстановке. Но когда о тебе и твоей больнице судят не по количеству выписанных пациентов, да и вообще - просто закрывают на это глаза, работать куда тяжелее. Кадры - тема актуальная вне времени. В стране это понимают и делают что могут. Но и медики должны понимать: их выбрало не только время, но и место.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов