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Как обстоят дела у Госвоенпрома Беларуси с беспилотниками, рассказал председатель Дмитрий Пантус
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что в ведомстве достаточно давно занимаются разработкой беспилотных летательных аппаратов, уже есть образцы, которые стали на вооружение.
"В 2021 году окончены испытания двух беспилотников квадрокоптерного типа - разработки компании КБ "Дисплей". Они прошли испытания и поставлены на вооружение для Сил специальных операций", - подчеркнул Пантус.
Параллельно ведется разработка четырех типов беспилотных летательных аппаратов 558-м ремонтным заводом. Очень много говорили и показывали модификацию первого беспилотника, который был разработан в Республике Беларусь. Это "Гриф-100". На сегодняшний день уже несколько модификаций данной машины проходят испытания.
"Мы завершаем разработку беспилотного летательного аппарата "Камикадзе". В 2022 году пройдут все испытания и будет поставлен на вооружение", - подвел итог председатель ГВПК.
Интервью с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.
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