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Как обучают будущих летчиков в Военной академии Республики Беларусь
Получение заветных лейтенантских звездочек - мечта многих молодых ребят. Но вот для того чтобы стать офицером, нужно пройти нелегкий путь курсанта.Те, кто пришел сюда учиться, сделали осознанный выбор - стать военной элитой. Жесткий распорядок дня, военная служба, наряды, - это то, с чем ежедневно сталкиваются ребята.
Всего в академии 11 факультетов
Одним из самых престижных является авиационный. И хотя для курсантов первым делом самолеты, думаю, думаю, девушке они не откажут в желании поближе ознакомиться с факультетом, который, кстати, был образован в 1995 году.
Прежде чем совершить первый самостоятельный полет курсанты летают с инструктором. И только когда будущий пилот освоится в воздухе, ему доверят самостоятельный взлет.
Занятия на тренажерах
Будущие пилоты занимаются на тренажерах, которые имитируют любые погодные условия. Нелетная погода - это жара более 35 °С, сильный ветер и дождь. К слову, за один вылет летчик теряет до килограмма в весе: управлять самолетом - дело сложное.
На авиационном факультете обучаются и девушки. Узнаем у них, тяжело ли учиться наравне с парнями.
Евгения Ливикова, курсант 3 курса авиационного факультета:
"Нет, не тяжело, они являются моей поддержкой, так же, как и каждая девушка является какой-то мотивацией для парней. Если девушки учатся хорошо, то и парни будут подтягиваться".
После Военной академии молодых летчиков направляют вЛиду, Барановичи летать на истребителях или же в Мачулищи - в военно-транспортную авиацию.
Подготовлено более 1000 летчиков и инженеров
За время существования факультета подготовлено более 1000 высококвалифицированных летчиков и инженеров, из них 37 человек по окончании обучения получили диплом с отличием.
Евгений Корней, курсант 1 курса авиационного факультета:
"Будущим курсантам авиационного факультета я бы пожелал постигать те дисциплины, которым учат в школе, - математика, физика. Они здесь очень нужны. Поддерживать свое здоровье, так как в нашей профессии это немаловажно".
27 июняряды офицеров пополнятся
Совсем скоро, 27 июня,ряды офицеров нашей страны пополнят более 400 молодых лейтенантов - выпускников военной академии! Желаем успехов!
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