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Как обустроен лагерь белорусских спасателей спецподразделения "ЗУБР" в разрушенном регионе Турции
Свою спасательную миссию на турецкой земле продолжает белорусский спецотряд "ЗУБР". На счету ребят - три спасенные жизни, тонны разобранного бетона. Увы, растет и количество жертв. Нашими спасателями также извлечены уже 17 тел. Но руки никто не опускает и продолжают работать. После короткой передышки они вновь направляются к развалам. Как обустроен лагерь белорусских спасателей - с места событий расскажет Юрий Шевчук (подробности в видео).
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