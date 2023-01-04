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Как очистить сосуды и снизить давление в домашних условиях
Рецептом витаминной смеси, которая поможет сохранить здоровье сердечно-сосудистой системы,поделиласьнаучный сотрудник РУП "Институт овощеводства" Анна Пашкевич. Об этом пишетsb.by.
Первый ингредиент, который понадобится для приготовления, - чеснок. Кроме этого, необходимо добавить в смесь лимон.
"Лимон богат витамином С, который сохраняется даже после термической обработки. Это важно, поскольку смесь нужно готовить с применением кипяченой воды. Еще один ингредиент, который нам необходим, - имбирь. Он будет понижать давление в кровяном русле и оказывать противовоспалительное действие", - добавила специалист.
Последний ингредиент витаминной смеси - мед. Он на 80 % состоит из углеводов, именно они будут повышать энергетический потенциал клеток и способствовать быстрому заживлению тех участков, от которых оторвутся холестериновые бляшки.
Когда все ингредиенты собраны, можно приступать к приготовлению.
"Четыре-пять лимонов среднего размера промываем, ошпариваем кипятком и натираем на мелкой терке. Вместо последней можно использовать мясорубку. После этого измельчаем корень имбиря длиной около четырех сантиметров и четыре-пять зубчиков чеснока", - поделилась Анна Пашкевич.
Затем следует поместить измельченные продукты в трехлитровую банку, добавить к ним две столовые ложки меда и залить ингредиенты двумя литрами кипяченой горячей воды. Полученную смесь оставляют на несколько часов. После этого средство будет готово к употреблению.
"Витаминную смесь рекомендуют принимать на протяжении двух месяцев. В первые три недели стоит употреблять по 100 мл средства дважды в день. После этого необходимо сделать семидневный перерыв. Затем в течение месяца нужно принимать по 100 мл смеси раз в день", - пояснила эксперт.
Она подчеркнула, что смесь не следует принимать людям, которые имеют проблемы с желудком и кишечником.
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