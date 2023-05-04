Как одеться в лес, чтобы у клещей не осталось шансов - советы от МЧС

Клещ - насекомое маленькое, но проблемы от него могут очень даже большими. Представитель МЧС напомнил о простых правилах, которые помогут избежать неприятной встречи с насекомым. Советы специалиста публикует sb.by.



Представитель МЧСобратил внимание, что кровососущий паразит может стать возбудителем серьезных заболеваний.



"Чаще всего клещ подстерегает жертву внизу на травинках и стебельках вдоль тропинок и дорожек. Причем, передвигается он довольно проворно, например, самка проходит около 12 сантиметров в минуту, двигаясь вверх. Надевайте на прогулку в лес или парк светлую одежду. Так темное насекомое будет проще обнаружить. Ваше тело должно быть полностью закрыто. Лучший вариант - это высокие сапоги, гольф с воротником и длинными рукавами, головной убор, прикрывающий уши", - предостерегли в МЧС.



После прогулки стоит внимательно проверить одежду, нижнее белье и тело. Особенно в области кожных складок.



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