Как одно решение заложило традицию - новая рубрика "История вопроса" в фокусе - марафон добра "Наши дети"

Вся акция под патронатом Президента. А у конкретных детских домов - свои шефы. Сегодня не нужны анонсы и призывы. Белорусы знают, что есть "Наши дети", и мы должны и помогаем им! Сложно представить, но это факт! В начале 90-х людей обязывали смотреть в детские глаза. Минобразования и науки пыталось ввести систему. Но мало кто думал про интернаты или маленьких пациентов в больницах. Развал Союза. Жизнь по талонам, тут бы себя прокормить. В апреле 95-го Президент Беларуси решает не только политические и экономические вопросы, он на десятилетия предопределяет судьбу мальчишек и девчонок, которых подвели взрослые.

В апреле 1995-го Александр Лукашенко утвердил Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на пятилетку. Создание Национального центра усыновления, банка детей-сирот, завершение строительства детских деревень в Кобрине и Боровлянах, расширение сети реабилитационных центров. И там же проведение акции "Наши дети". Уже в конце 95-го первые лица министерств и предприятий побывали в детских домах и школах-интернатах. Тогда же дебютировала Президентская елка.



Именно тогда Президент дал слово и сдержал. Главная елка будет событием ежегодным. И из Белгосцирка, где стартовала в 95-м, перенеслась во Дворец Республики, чтобы побывать на ней смогло как можно больше ребят.



Сейчас в домах-интернатах проживает менее полутора тысяч детей, в том числе с инвалидностью. А сколько новогодние праздники встречают в больницах. И к каждому из них сегодня приходит Дед Мороз.



Акция "Наши дети" в сезоне 23-24 стартовала 15 декабря. И длилась ровно месяц. Конечно, самое главное для них - это вера в чудо. И сладкий подарок. Но взрослые, которых сегодня не нужно вести за руку, привозят куда больше. Игровые площади, сенсорные доски для обучения, спортивный инвентарь, мебель, кухонную технику.



Оберегать, дарить - сегодня эта самая светлая белорусская традиция, которая к прочему стала еще масштабнее. С представлением и вручением подарков во Дворце Независимости от Президента.



Чужих детей не бывает. Поэтому нашими называем не только белорусов по месту рождения или паспорту.