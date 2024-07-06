Как оформить европротокол при ДТП?

В случае незначительного ДТП можно разобраться на месте и не вызывать ГАИ, составив европротокол. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили о правилах его оформления, пишет БЕЛТА.



Оформить ДТП по европротоколу можно, если не причинен вред жизни или здоровью, а в аварии участвуют только два транспортных средства. Также важно, чтобы не был причинен вред иному имуществу помимо транспортных средств, чтобы у обоих участников ДТП транспортные средства были застрахованы.



"Водители, участвовавшие в происшествии, должны иметь право на управление ТС (владелец ТС не обязан иметь водительское удостоверение, если его автомобиль был припаркован), а размер причиненного вреда не должен превышать 800 евро для каждого из участников", - отметили в УГАИ.



При этом по поводу обстоятельств ДТП не должно быть разногласий, виновник ДТП признает свою вину, а лица, управлявшие транспортными средствами, не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.



"Обратившись в кол-центр по короткому номеру 140, граждане смогут получить консультацию по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ, так и по заполнению", - рассказали в Госавтоинспекции.