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Как оформить европротокол при ДТП?
В случае незначительного ДТП можно разобраться на месте и не вызывать ГАИ, составив европротокол. В УГАИ ГУВД Мингорисполкома напомнили о правилах его оформления, пишет БЕЛТА.
Оформить ДТП по европротоколу можно, если не причинен вред жизни или здоровью, а в аварии участвуют только два транспортных средства. Также важно, чтобы не был причинен вред иному имуществу помимо транспортных средств, чтобы у обоих участников ДТП транспортные средства были застрахованы.
"Водители, участвовавшие в происшествии, должны иметь право на управление ТС (владелец ТС не обязан иметь водительское удостоверение, если его автомобиль был припаркован), а размер причиненного вреда не должен превышать 800 евро для каждого из участников", - отметили в УГАИ.
При этом по поводу обстоятельств ДТП не должно быть разногласий, виновник ДТП признает свою вину, а лица, управлявшие транспортными средствами, не находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
"Обратившись в кол-центр по короткому номеру 140, граждане смогут получить консультацию по порядку и условиям оформления ДТП без вызова ГАИ, так и по заполнению", - рассказали в Госавтоинспекции.
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