Как охранять государственную границу, обучают в современном учебном центре под Сморгонью

Как охранять государственную границу - эта база, с которой начинается учеба всех курсантов Института пограничной службы вне зависимости от их специализации. Этому обучают в том числе на практических занятиях в центре под Сморгонью. Здесь будущие офицеры проводят больше половины учебного времени и, выйдя из аудитории, переходят от теории сразу к делу.

Учебный центр института - это 4 км территории, оборудованной по последнему слову техники. Фактически здесь есть все, что имеется на вооружении в погранвойсках:от приборов наблюдения до современных сигнализационных комплексов. Навыки обращения с оружием, поиск и задержание нарушителей, реагирование в случае тревоги - все это отрабатывают на учебных полигонах.

На занятиях1 курса - молодые бойцы тренируют меткость в стрельбе из подствольного гранатомета. Все действия - под пристальным вниманием инструктора. К выпуску умеют стрелять из самых разных видов оружий: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка, пулемет (и это не полный список).

Оборудуется непосредственно участок с различными видами мостов, дорог, эстакад, гатей. Потому что в органах пограничной службы их по периметру государственной границы очень-очень большое количество находится на балансе органов пограничной службы. И порядок их содержания тоже возлагается и на командиров подразделений границы, и на территориальные органы пограничной службы. Будут уже занятия проводиться не на слайдах, а непосредственно на местности с образцами. Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси

В центр курсанты приезжают в течение учебного года (раз в 2 месяца) отработать полученные теоретические знания на практике - перед стажировкой на так называемом зеленом участке границы: застава считается основным подразделением пограничных войск. На первом курсе - работа как старшего смены пограничного наряда. Со второго - пробуют себя в роли начальника погранзаставы.

Смотрите фильм АТН "Первый метр" ЗДЕСЬ

"Каждый пограничный ряд обязан уметь изучать следы нарушителей государственной границы, распознавать их ухищрения", - говорит начальник кафедры.

Как говорят опытные специалисты, любое нарушение оставляет свой след, даже невидимый. Вот такой земляной участок, говоря на языке профессиональном, контрольно-следовая полоса имеется вдоль всей нашей границы. По ней, просматривая каждый участок несколько раз в сутки, военнослужащие замечают любую подозрительную активность.

Обратите внимание, что при изучении следов не допускается их затаптывание, оставление каких-то посторонних предметов. Кроме того, военнослужащие, которые обнаружили след, прежде всего должны его обозначить какими-то подручными средствами и принять меры к сохранению. Как правило, тревожная группа, которая пребывает к месту обнаружения следов, у нее есть определенные средства - пленка, другие средства для сохранения следов. Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси

В первую очередь обращают внимание на направление отпечатков обуви, на количество человек, их оставивших, их давность. В жизни контрабандисты или нелегалы идут на разные ухищрения: движение задом наперед или след в след, делают подкопы, натягивают трос между деревьями, порой превращаются в лесных животных, обувая самодельные копыта. Но запутать подготовленного пограничника крайне сложно.

Конкретные практические действия - это непосредственно несение различных видов пограничных нарядов, умение пользоваться средствами связи, умение правильно использовать сигналы взаимодействия, умение управлять своими товарищами при несении службы в пограничных нарядах. А также действовать в случае внезапного изменения обстановки, нападения на пограничный наряд, нападения на подразделение границы. Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси