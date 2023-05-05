ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как охранять государственную границу, обучают в современном учебном центре под Сморгонью

Как охранять государственную границу, обучают в современном учебном центре под Сморгонью

Как охранять государственную границу - эта база, с которой начинается учеба всех курсантов Института пограничной службы вне зависимости от их специализации. Этому обучают в том числе на практических занятиях в центре под Сморгонью. Здесь будущие офицеры проводят больше половины учебного времени и, выйдя из аудитории, переходят от теории сразу к делу.

Учебный центр института - это 4 км территории, оборудованной по последнему слову техники. Фактически здесь есть все, что имеется на вооружении в погранвойсках:от приборов наблюдения до современных сигнализационных комплексов. Навыки обращения с оружием, поиск и задержание нарушителей, реагирование в случае тревоги - все это отрабатывают на учебных полигонах.

На занятиях1 курса - молодые бойцы тренируют меткость в стрельбе из подствольного гранатомета. Все действия - под пристальным вниманием инструктора. К выпуску умеют стрелять из самых разных видов оружий: пистолет Макарова, автомат Калашникова, снайперская винтовка, пулемет (и это не полный список).

Оборудуется непосредственно участок с различными видами мостов, дорог, эстакад, гатей. Потому что в органах пограничной службы их по периметру государственной границы очень-очень большое количество находится на балансе органов пограничной службы. И порядок их содержания тоже возлагается и на командиров подразделений границы, и на территориальные органы пограничной службы. Будут уже занятия проводиться не на слайдах, а непосредственно на местности с образцами.
Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси

В центр курсанты приезжают в течение учебного года (раз в 2 месяца) отработать полученные теоретические знания на практике - перед стажировкой на так называемом зеленом участке границы: застава считается основным подразделением пограничных войск. На первом курсе - работа как старшего смены пограничного наряда. Со второго - пробуют себя в роли начальника погранзаставы.

Смотрите фильм АТН "Первый метр" ЗДЕСЬ

"Каждый пограничный ряд обязан уметь изучать следы нарушителей государственной границы, распознавать их ухищрения", - говорит начальник кафедры.

Как говорят опытные специалисты, любое нарушение оставляет свой след, даже невидимый. Вот такой земляной участок, говоря на языке профессиональном, контрольно-следовая полоса имеется вдоль всей нашей границы. По ней, просматривая каждый участок несколько раз в сутки, военнослужащие замечают любую подозрительную активность.

Обратите внимание, что при изучении следов не допускается их затаптывание, оставление каких-то посторонних предметов. Кроме того, военнослужащие, которые обнаружили след, прежде всего должны его обозначить какими-то подручными средствами и принять меры к сохранению. Как правило, тревожная группа, которая пребывает к месту обнаружения следов, у нее есть определенные средства - пленка, другие средства для сохранения следов.
Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси

В первую очередь обращают внимание на направление отпечатков обуви, на количество человек, их оставивших, их давность. В жизни контрабандисты или нелегалы идут на разные ухищрения: движение задом наперед или след в след, делают подкопы, натягивают трос между деревьями, порой превращаются в лесных животных, обувая самодельные копыта. Но запутать подготовленного пограничника крайне сложно.

Конкретные практические действия - это непосредственно несение различных видов пограничных нарядов, умение пользоваться средствами связи, умение правильно использовать сигналы взаимодействия, умение управлять своими товарищами при несении службы в пограничных нарядах. А также действовать в случае внезапного изменения обстановки, нападения на пограничный наряд, нападения на подразделение границы.
Павел Савинов, начальник кафедры пограничной службы Института пограничной службы Беларуси

Чаще всего прорваться через белорусскую границу пытаются ночью. Как вовремя заметить нарушителей, что делать в таких ситуациях, рассказывают курсантам уже с первого года обучения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все