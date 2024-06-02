Как охраняют белорусскую границу на пограничной заставе "Дивин"

На этой неделе профессиональный праздник отметили белорусские пограничники. Ежегодно 28 мая люди в зеленой форме встречаются со своими сослуживцами, возлагают цветы к мемориалам воинов. И даже в праздник стражи рубежей на своих постах. Сегодня с учетом военно-политической обстановки у наших соседей особое внимание участкам с Украиной.

И неспроста. В Молодечно задержан бывший наемник французского легиона, который собирал беспилотники для контрабандистов. Установлено, что фигурант участвовал в боевых действиях на территории Африки. Со слов задержанного, он собирал дроны для личных целей. У следователей есть основания полагать, что мужчина может быть связан и с иностранными спецслужбами.

Съемочная группа АТН побывала на пограничной заставе "Дивин". Это современный многофункциональный комплекс, который открыли в 2017 году, а год спустя его посетил и Александр Лукашенко. С тех пор обстановка на границе, мягко говоря, поменялась. По инициативе украинской стороны не работают пункты пропуска, в целом контакты с соседями полностью оборваны. Тем не менее этот участок на особом контроле – службу здесь несут в усиленном режиме. Как живет особенная застава - в репортаже Александра Камовича.

Военнослужащий пограничной заставы "Дивин" Андрей Халяев рассказал, что у него отец служил на пограничной именной заставе в Гродно. "Крестный отец служил, много родственников служили в погранвойсках. Когда призвали в армию, попросился именно в пограничные продолжить семейную династию", - сказал он.

О том, что служить не просто нужно, а обязательно, Андрей Халяев был убежден с малых лет. Пример отца и дяди вылился в любовь к животным. А на службе и пригодился. Сегодня парень уже освоил профессию и со своей напарницей Айной служит на пограничной заставе "Дивин".

На границе, если вдруг какое нарушение, собака по запаху поможет найти нарушителя и задержать, рассказал Андрей Халяев. Собак надо тренировать, говорит он и отмечает, что очень любит этих животных.

В случае тревоги группа выбывает на границу в течение нескольких минут – современная техника считывает нарушителя и передает сигнал на пульт дежурному. Экономия времени и ресурсов колоссальная. Отличное подспорье и дроны, в современных реалиях профессия оператора БПЛА уже необходимость. Впрочем сами пограничники признаются, что техника лишь помощник, лучше человеческого глаза нет ничего.





Доезжаем до сработавшего, инспектор с кинологом и старшие идут по участку, я профилирую следы. В основном это тревожная группа, в ружье то днем, то ночью выезжаем, участок километров 17-18 примерно. В первый раз было сложновато,а потом не чувствуется. Ярослав Грибовский, военнослужащий пограничной заставы "Дивин"

Пограничная застава "Дивин" - это современный и многофункциональный комплекс, оснащенный новейшим технологическим оборудованием, системой инженерных сооружений и видеонаблюдения, который обеспечивает непрерывную защиту наших рубежей. Для солдат и офицеров также созданы все условия.

На данный момент Государственная граница охраняется в усиленном режиме пограничной службой. На охрану Государственной границы высылается укрупненные пограничные наряды, ведется усиленное наблюдение за воздухом, прилегающей местностью. Также усиленный контроль за соблюдением правил пограничного режима, то есть выставляются пограничные наряды на въезде в пограничную зону, которые проверяют документы у прибывающих в пограничную зону, а также находящихся в ней. Андрей Жолнерчик, начальник пограничной заставы "Дивин"

На заставе служат порядка 50 человек – это срочники и офицеры. Коллектив небольшой, но оттого и более сплоченный.





Слаженный коллектив, друг другу помогаем, выручаем уже как друзья. В наряды ходим вместе как напарники, то есть знаешь, что тебя поддержат и ты поддержишь, зависит тоже многое от взаимоотношений. Кирилл Кушнирук, военнослужащий пограничной заставы "Дивин"

В эксплуатацию заставу ввели в 2017, год спустя сюда приезжал и Президент нашей страны. Александр Лукашенко вспомнил свое пограничное прошлое. Кроме того, тогда глава государства пообщался с бойцами, офицерами и их семьями в нестандартной обстановке. И поделился своим мнение об обстановке мировой (и как всегда в точку). И если кто-то еще не понимал тогда, то сегодня история поставила все на места.





Основная угроза, как я ее вижу, заключается в столкновении интересов крупных государств. Вы посмотрите, что происходит. Главное столкновение - это Соединенные Штаты Америки с Китайской Народной Республикой. Китайцы поднялись, вышли в лидеры по многим направлениям. Естественно, американцы не хотят терять свое доминирующее положение, свой монополизм в мире. Поэтому по этой линии происходит главное столкновение. Столкновение между Россией и Западом, столкновение между Россией и Соединенными Штатами. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Буквально месяц тому для Дивинской заставы состоялось знаменательное событие – подразделению было присвоено имя Героя Советского Союза Алексея Лопатина. В 1940-м Алексей был направлен начальником 13-й заставы Владимир-Волынского отряда (это как раз на участке белорусско-украинской границы возле Дивина). После нападения фашистов бойцы заставы дрались 11 суток в окружении, но не сдались. Как говорят сами стражи границ, служить в именной заставе - особая честь.

Служба именно в подразделении - это особая гордость, потому что имя налагает дополнительную ответственность на каждого военнослужащего. Если говорить про Украину, то героический подвиг Лопатина и его подчиненных уже мало кто знает и в целом вспоминает. Улица Лопатина в Львове больше не существует, она переименована. На месте 13-й пограничной заставы в настоящее время функционирует кафе, а в месте, где были обнаружены останки героев-пограничников, лежит мусор. Музей 13-й погранзаставы, где были собраны документы, письма, остатки оружия героев-пограничников, в настоящее время закрыт. Илья Солодуха, замначальника Пинского пограничного отряда

Застава "Дивин" входит в состав Пинского пограничного отряда. Его подразделения охраняют Госграницу Беларуси на территории 5 районов Брестской области.

В ведении Пинского погранотряда больше 300 километров Госграницы, в том числе и водный участок. Здесь работают комендатура, 9 застав, 2 поста, а также 7 пропускных пунктов. С начала специальной военной операции все они закрыты.

Нет худа без добра. Такая ситуация привела к тому, что практически пропали контрабандисты. С другой стороны, увеличилась угроза появления в приграничной зоне ДРГ и шпионов. Пограничники не раз замечали в небе вблизи наших рубежей коптеры, запущенные с территории Украины. В ноябре 2022-го наши пограничники сбили один из дронов в 100 метрах от границы.

Все подразделения границы оснащены стационарными и портативными техническими средствами, которые эффективно применяются в охране границы. В начале 2024 году сдан в эксплуатацию комплекс пограничной заставы "Мохро", в Пинском районе началось строительство пограничной заставы "Ласицк". Эдуард Ермаков, официальный представитель Пинского пограничного отряда