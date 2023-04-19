Как охраняют Минск, Белорусскую АЭС и другие важные объекты

Сегодня стационарный радиолокационный комплекс "Роса" охраняет Минск, Белорусскую АЭС и другие важные объекты.

После ряда серьезных испытаний РЛС "Роса" принята на вооружение в Беларуси и работает более 10 лет. Военные приняли оба варианта - стационарную и мобильную версии.

Мобильная версия как нельзя востребована в разных частях страны, в том числе и на границе. Где именно раскрывает свой невидимый купол станция - закрытая информация. Но работы у комплекса хватает, как и у разработчиков, которые уже занимаются модернизацией, повышая тактико-технические характеристики машины.

Грамотная конструкция антенного поста, установленная на автомобильное шасси, и удачная компоновка антенной системы позволили сократить время развертывания РЛС почти в 50 раз - с 24 часов до 30 минут. Уменьшился и расчет, который обслуживал новую станцию. Передовые технологии раскрывали для военных и создателей комплекса новые горизонты.

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Формула радиолокации одна для всех, говорит начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО Вооруженных Сил Беларуси Александр Воробьев. "Есть две проблемы - это компетенция и доступ к технологиям. У нас специалисты, которые связаны с радиолокацией, имеют широчайшие компетенции. Это идет школа еще с Советского Союза. Поэтому компетенция у нас есть и доступ к технологиям, которые позволяют сделать качественный образец, способный выполнять поставленные задачи, также есть, - констатировал он. - По данной проблематике мы стоим наряду с современными государствами, способны выполнять такие задачи, как Франция, РФ, в том числе и США".

Я думаю, что разработчик любой меня поймет, когда я скажу, что все реализовать невозможно. Замыслы всегда обширные, мы видим следующие шаги в модернизации. Мы видим, что нам есть куда еще стремиться, и мы к этому идем. Игорь Насибянц, заместитель директора ОАО "КБ Радар" по радиолокации

По словам Игоря Насибянца, одним из этапов разработки локатора является анализ конкурентов на рынке, анализ возможностей известных соперников, а также соответствие требованиям, которые предъявляет заказчик, который, как правило, требует гораздо больше, чем есть на рынке.





В нашем коллективе сотрудники постоянно ведут анализ имеющихся разработок, ведут анализ новых технологий, контролируют или анализируют выпуск новой элементной базы. И постоянно это все внедряется в образцы, потому что технологии на месте не стоят, они постоянно совершенствуются. Сергей Болашенко, начальник сектора эксплуатации и сопровождения средств радиолокации маловысотного поля ОАО "КБ Радар"

И сегодня конструкторы продолжают работу над модернизацией и улучшением радиолокационного комплекса. "Роса" была принята на вооружение более 10 лет назад. За это время РЛС не раз видоизменялась, улучшая свои характеристики. Новые разработки белорусских конструкторов в этом направлении имеют гриф секретности, что позволяет военным не раскрывать все возможности, а тихо выполнять свою работу.

Игорь Насибянц считает, что очень мало специалистов подобного уровня есть во всем мире и очень мало таких специалистов есть в Республике Беларусь. "Это буквально считанные люди, мы о них, как правило, все знаем, - считает он. - Это искусство, это искусство в этой области, потому что его не видно. Это все на уровне программируемых микросхем, которые решают огромные задачи".

Проблема обнаружения малоразмерных целей есть постоянно, говорит начальник радиотехнических войск Вооруженных Сил Беларуси Александр Воробьев. "Производство "Росы" продолжается. Желания и возможности конструкторского бюро позволяют нам постоянно расширять возможности, совершенствоваться и делать глубоко эшелонированную систему обнаружения высотных целей, - резюмировал он.