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Как освобождали Беларусь - память о героических страницах по крупицам собирают в Брагинском историческом музее
Как началось освобождение Беларуси. Дата - 23 сентября 1943 года. Переломным моментом наступательной операции стало форсирование Днепра. Укрепления немцев пали ценой жизней тысяч советских бойцов.
А буквально через дорогу - братская могила, на плите которой высечено под тысячу фамилий, причем их становится все больше - поисковые работы и научные исследования продолжаются. Рядом парк Победы, заложенный в честь 75-й годовщины освобождения городского поселка. Комарин - как и вся Беларусь - помнит.
В ночь на 23 сентября 43-го началось форсирование Днепра. Советские воины плыли на плотах и рыбацких лодках, пока их расстреливала вражеская артиллерия и бомбили самолеты.
Галина Дятел, и. о. директора Брагинского исторического музея с картинной галереей: Как вспоминали сами фронтовики, смотришь налево, лодка утонула, смотришь направо - люди умирают. Битва шла на выживание, шли вплавь и не знали, выживут или нет.
В борьбе за поселок своим помогали местные партизаны. Они зачищали плацдарм для переправы и продолжали вести рельсовую войну. До Брагина удалось дойти ровно за 2 месяца - решающим днем стало 23 ноября 43-го.
Память о героических страницах по крупицам собирают не только в районном музее. У комаринской школы - своя экспозиция.
Вместе перечитывать письма, листать газеты и приводить в порядок ценные экспонаты. Это ли не идеальная формула продуктивного урока истории? Впрочем, самые любопытные остаются здесь и после звонка.
За освобождение Брагинского района звание Героя Советского Союза получили почти 400 человек, причем 20 из них - за форсирование Днепра в районе Комарина. Сменились поколения, но никто из них не забыт. Пока помнят юные, история будет жить.
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