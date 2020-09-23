Как отбелить руки после чистки картошки

Начался сезон драников из молодой картошечки! Скорее за дело! Вся семья ждет. Только напрягает один значительный побочный эффект. После того как начистишь гору клубней, можно попрощаться с ухоженными руками. Кожа и ногти окрашиваются в грязно-желтый картофельный оттенок.



Поборемся этой бедой с помощью уксуса, ревеня, лимона и щавеля. И узнаем, какой народный метод действительно хорош.





Тестирование

1. Начнем с листочка щавеля. Его нужно хорошенько смять, чтобы было проще добывать отбеливающий сок. Щедро натираем растением испачканные руки.

2. Еще одно кислое средство прямиком с огорода: ревень. Стебель расщепляю и в таком виде обрабатываю им руки, чтобы нейтрализовать действие картофеля.

3. Если нужных грядок может и не оказаться в доступе, то уж уксус найдется на каждой кухне. Смачиваю в нем ватный диск и наношу на грязную кожу.

4. И, наконец, лимон! Понадобится совсем небольшой ломтик цитруса, чтобы вернуть рукам приличный вид. Натираем им места, которые нужно отбелить.

Итоги и оценки

1. Щавель работает. Но он не всегда под рукой. К тому же процедура длится довольно долго.

2. Ревень тоже справился. Но опять-таки это нечастый гость в доме.

3. Уксус – доступное и довольно эффективное средство. Весомый минус – довольно неприятный запах.