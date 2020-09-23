3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Как отбелить руки после чистки картошки
Начался сезон драников из молодой картошечки! Скорее за дело! Вся семья ждет. Только напрягает один значительный побочный эффект. После того как начистишь гору клубней, можно попрощаться с ухоженными руками. Кожа и ногти окрашиваются в грязно-желтый картофельный оттенок.
Поборемся этой бедой с помощью уксуса, ревеня, лимона и щавеля. И узнаем, какой народный метод действительно хорош.
Тестирование
1. Начнем с листочка щавеля. Его нужно хорошенько смять, чтобы было проще добывать отбеливающий сок. Щедро натираем растением испачканные руки.
2. Еще одно кислое средство прямиком с огорода: ревень. Стебель расщепляю и в таком виде обрабатываю им руки, чтобы нейтрализовать действие картофеля.
3. Если нужных грядок может и не оказаться в доступе, то уж уксус найдется на каждой кухне. Смачиваю в нем ватный диск и наношу на грязную кожу.
4. И, наконец, лимон! Понадобится совсем небольшой ломтик цитруса, чтобы вернуть рукам приличный вид. Натираем им места, которые нужно отбелить.
Итоги и оценки
1. Щавель работает. Но он не всегда под рукой. К тому же процедура длится довольно долго.
2. Ревень тоже справился. Но опять-таки это нечастый гость в доме.
3. Уксус – доступное и довольно эффективное средство. Весомый минус – довольно неприятный запах.
4. А вот лимон – чемпион. Мгновенно удаляет въевшуюся в кожу и ногти грязь. И как бонус: руки источают приятный аромат.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов