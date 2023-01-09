Как отдохнуть зимой с пользой для здоровья?

Горнолыжные курорты Минской области предлагают провести снежный сезон с пользой для здоровья. Работают они до позднего вечера. На прокат - оборудование, шлем, маска, а вот спецодежда должна быть своя.

Адреналин можно получить и от катания на квадроциклах. Цена зависит от дистанции: можно выбрать от 10 до 30 километров. Есть как дневные, вечерние, так и ночные катания. Если пришли в первый раз - покажут и научат.