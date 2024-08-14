Как отличить правду от вранья - на примере Курского "прорыва" разберем, какими бывают фейки и в чем их опасность

Вот как раз ситуация вокруг Курской области показательна тем, как противник может использовать информационные вбросы для взрыва общества, паники и дестабилизации. Хайпануть на этом пытаются и блогеры и часто подают непроверенные новости. Вот все эти вбросы направлены именно на эмоциональный отклик зрителя и читателя, которые под влиянием чувств порой не могут отличить правду от вымысла. Екатерина Тихомирова на примере Курского информационного хаоса разберет, какими бывают фейки и в чем их опасность.

Итак. Неделю назад, 6 августа, украинские войска атаковали Курскую область. Попытка отчаянная и, скорее, указывает, что Банковая решила пойти ва-банк. Однако нападение украинских войск на Курскую область произошло не только в мире реальном, но и в мире информационном. Широкий фронт, Курскую область постепенно сдают, украинская "перемога" за "перемогой". Молнии о стремительном продвижении ВСУ в Курской области, что куда, мягко говоря, более странно, блогеры - российские в погоне за сенсацией и подписчиками черпали информацию невесть откуда, чем, кстати, успешно сыграли на руку собственному противнику. Цель подобных фальшивок - вызвать панику у местного населения и подорвать доверие к властям. Полезно будет разобрать. К примерам.

Это видео наделало много шума. На следующий день после захода ВСУ, 7 августа, распространяется заявление ВРИО губернатора Курской области. Ее подхватывают и курские паблики. Армия не справляется - гражданских ставят к ружью.

"Призываю всех мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы Курска для получения оружия".





Видео было сделано с помощью нейросети - дипфейк. На видео наложили сгенерированную звуковую дорожку. Аоригинал таков.

"Много фейков. Соблюдайте информационную безопасность, просматривайте только официальные каналы", - предупреждает ВРИО губернатора Курской области.

Наше время считается восходом дипфейка. Определить, является ли видео фальшивкой, только по визуалу почти невозможно - технологии обмана развиваются слишком быстро. Если раньше это было сложно и дорого, сейчас сможет каждый школьник. Хотя ведь достаточно пользоваться официальными источниками. Вот еще пример, более абсурдный. Уже Белгородская область. Губернатор заявляет:





"У меня для вас нехорошие новости. После долгих обсуждений с руководством страны принято решение об экстренной эвакуации всей Белгородской области. Область планируют разбомбить. Ведь лучший рецепт освобождения области - это просто стереть его с лица земли".

В соцсетях и рассылках в мессенджерах курян призывали срочно покидать регион, а еще немедленно обналичивать деньги с банковских счетов, чтобы вызвать и логистический, и экономический коллапс, якобы эвакуацию начинают в Курске. Власти справиться не могут, армия тоже, ВСУ наступают. Даже захватили ядерный объект. Открытая пусковая шахта и вроде как ракета внутри.

На самом деле это любительская съемка экскурсии. Снято в 2020 году. Украина. Кировоградская область, музей ракетных войск стратегического назначения Советского Союза.

Или еще. Почти что захват Курской АЭС. Украинские войска в 15 километрах, бои идут буквально под станцией.

"Надеюсь, это видео мама не увидит. Я маме обещал, что я не далеко", - говорит украинский военный.





А вот продолжение приключений бойка глубокого прорыва. Бежит с дорожным указателем.

Однако так выглядит настоящий дорожный указатель: он на двух ножках и перечеркнут иначе - по стандарту.

Фейки добрались и до Беларуси

Якобы и у нас в ряде районов ввели режим контртеррористической операции. Информация прокатилась по сотням каналов. Закупайте продукты и лекарства, сейчас, мол, начнется.

Сводка за сводкой. Информационный фарш в голове. Истерика в Сети. Паника, хаос - цель этой ложной информации - люди, они же должны стать и оружием.





"Этот гаджет всегда в руке. Я пью кофе, еду в метро и оперативно получаю новости. YouTube , Telegram, Instagram, TikTok. Короткой строкой, короткими видео. Ярко и понятно. Я не трачу много времени. Все что мне надо - вот здесь", - подчеркивает журналистка Екатерина Тихомирова.