Как отмечают День библиотек в Борисове - культурной столице Беларуси

В Беларуси - День библиотек. Праздник охватывает более 2,5 тысячи заведений страны. Услугами библиотек пользуется каждый третий белорус. И это не только получение книги по абонементу или в читальном зале. Современные библиотеки превратились в информационно-просветительские центры, культурные и даже научные площадки. Одним из показательных заведений центрального региона является Борисовская районная библиотека им. Колодеева. Как повлиял статус "Борисов - культурная столица" на деятельность книжного заведения?