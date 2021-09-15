ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как отмечают День библиотек в Борисове - культурной столице Беларуси

В Беларуси - День библиотек. Праздник охватывает более 2,5 тысячи заведений страны. Услугами библиотек пользуется каждый третий белорус. И это не только получение книги по абонементу или в читальном зале. Современные библиотеки превратились в информационно-просветительские центры, культурные и даже научные площадки. Одним из показательных заведений центрального региона является Борисовская районная библиотека им. Колодеева. Как повлиял статус "Борисов - культурная столица" на деятельность книжного заведения?

Расскажет Наталья Бордиловская.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все