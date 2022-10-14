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Как отметили День матери в Московском районе Минска
Поздравительный марафон в честь самых искренних, добрых и заботливых объединил многочисленные организации и заведения Минска. Большой праздник ко Дню матери состоялся в Московском районе столицы. Площадкой для теплой встречи и музыкальных признаний стала 12-я гимназия: в подарок подготовили вокальные, хореографические и инструментальные номера. Праздничный концерт объединил почетных гостей и многодетных матерей, родителей-воспитателей детских домов семейного типа. Среди приглашенных также благотворители и представители общественных объединений. Кстати, только в составе Московской районной организации Белорусского союза женщин сейчас около 60 первичных организаций. А это около двух тысяч человек (большинство из них - матери).
В афише районного праздника также тематические выставки и знакомство со школьным музеем. В 12-й гимназии Минска он работает более 20 лет и носит звание народного.
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