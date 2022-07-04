Как отметили День Независимости в разных городах Беларуси?

День Независимости отмечала вся страна. В Бресте официальные торжества состоялись в легендарной цитадели. Именно здесь в годы Великой Отечественной прошли самые кровопролитные бои. Один из самых эмоциональных моментов памятных мероприятий - минута молчания.



Живые цветы в память о героях войны легли и на Буйничском поле в Могилеве. Участники митинга - представители общественных объединений, военные, молодежь - также почтили минутой молчания тех, кто отстоял Беларусь. Поздравления с праздником принимали те, кто восстанавливал страну из руин и сегодня стоит на защите исторической памяти.



Независимость Республики Беларусь. Это о многом говорит. И о суверенности нашей страны, и о том, что у нас свой путь развития. И наша главная задача - все, что мы знаем хорошего, доброго о своей стране, о развитии, о людях, передать нашей молодежи.

Я считаю, что у нас правильная проводится политика нашим Президентом. Наш народ един. Сегодня мы гордимся своей страной, своими достижениями. Наверное, самое главное, что мы гордимся миром на нашей земле. Наверное, единственная страна, сохранившая ту честь, достоинство, которые завоевали наши отцы и деды.



В Гродно горожане пришли в парк Жилибера. К памятнику воинам-освободителям возложили цветы. И здесь все внимание было ветеранам.



Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:

Я прожил уже более 50 лет в городе Гродно и замечаю, что город наш с каждым годом все краше и лучше. Этому уделяет очень много внимания руководство нашей страны, чтобы нам жилось в настоящее время как можно лучше.



Гомель превратился в одну масштабную праздничную площадку. В традиционном шествии по главной улице приняли участие около 15 тысяч человек. На площади Труда состоялся торжественный митинг.



Мы чтим и помним наших дедов, которые были на войне, которые сделали все, чтобы Беларусь была такой, какая она есть сейчас – сильной, независимой и процветающей.

Это самый важный, самый главный праздник. Это гордость страны, это счастье, это самый важный день.



В Витебске сотни патриотов пришли на площадь Победы. Живые цветы легли и к бюсту Героя Советского Союза, Героя труда - Петра Машерова. С его именем связаны героические события Великой Отечественной и послевоенной истории Беларуси.