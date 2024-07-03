Как отметят День Независимости в регионах? На связи Брест, Гродно и Минский район

Как отметят праздник в разных уголках Беларуси? На связи Брест, Гродно и Минский район. Конечно, в каждой области свои фишки и изюминки, но всех объединяет атмосфера искренней радости, чувства гордости и патриотизма.



День Независимости в Бресте





Торжественные мероприятия ко Дню Независимости в Бресте по традиции начнутся в легендарной цитадели. Сотни патриотов возложат цветы к Вечному огню в Брестской крепости.

В память о подвиге героев - минута молчания. В храме прозвучит и молитва «За Беларусь». Войска Брестского гарнизона пройдут торжественным маршем. Далее мероприятия переместятся в город. Развернется выставка военной техники. В течение дня настроение праздника будут поддерживать концертные площадки.



Вечером главной площадкой станет площадь Ленина. Там состоится патриотическая акция «Споем гимн вместе». Завершит праздничную программу Дня Независимости в Бресте фейерверк.

День Независимости в Гродно



Гродно поздравляет всех с Днем Независимости. Организаторы праздника подготовили насыщенную программу. Начнутся торжества с возложения цветов к памятнику советским воинам и партизанам в центральном парке.

Самым зрелищным обещает стать автопарад достижений Гродненской области в различных сферах. По центральной улице проедут автомобили с инсталляциями от предприятий и организаций города и региона. На главной сцене на площади Ленина до позднего вечера масштабная концертная программа. Творческие коллективы и эстрадные исполнители будут сменять друг друга в режиме нон-стоп.

Вечером гродненцев и гостей города ожидает сюрприз от организаторов. На главной сцене выступит народный артист России Игорь Николаев.

День Независимости в Минском районе

В Несвиже, Крупках и Борисове - шествие трудовых коллективов. В Вилейке - презентация техники и лазер-шоу. А в Молодечно - литературная викторина и мастер-класс по созданию бутоньерки "Цветы Великой Победы". День Независимости Минская область встречает насыщенной программой.

Много гостей сегодня ждут и здесь, у обновленного Кургана Славы. Специально к 55-летию мемориальный комплекс модернизировали. Уже в обед запустят фонтан и откроются интерактивные площадки. "Партизанская школа" и "Привал", "Военно-полевая кухня" и театрализованные зарисовки в "Землянке". Историческую реконструкцию покажут на площадке возле военной техники. Тем временем ретроавто и мотоциклы, промышленные машины можно будет увидеть в Дзержинске. Город принимает областной праздник.

Фотовыставки и квесты, ярмарка ремесленников и спортивные интерактивы. С музыкальными поздравлениями на сцену Дзержинска выйдут также народные коллективы и звезды эстрады. Всего ожидают свыше 10 тысяч гостей. А уже вечером во время республиканской акции "Споем гимн вместе!" голоса белорусов зазвучат в унисон. И 80 мирных лет ознаменует праздничный фейерверк!

