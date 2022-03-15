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Как отпраздновали День Конституции в Бресте

В День Конституции в Бресте развернули 13-метровый белорусский флаг: патриотический флешмоб устроили студенты технического университета. Полотнище удерживали 14 человек, и почти вся университетская площадь окрасилась в красно-зеленый цвет.

И двойной праздник сегодня у тех, кто получил свой первый паспорт! В горисполком пригласили одаренных подростков, которые уже добились многого: победителей олимпиад, творческих конкурсов и спортивных соревнований. Всего 20 школьников, среди которых и представители профессиональных династий.

Нравится дорожное движение, потому что родители работают в милиции, нравится учить других тому, что знаешь сам, - правилам дорожного движения. Чтобы никто не нарушал и был порядок. Для меня важно получить паспорт в День Конституции. Это важный день для меня и всей страны. Конституция для меня - это не только права, но и обязанности. Я должен хорошо учиться, защищать свою Родину и быть здоровым!
Кирилл и Даниил Касьяник, учащиеся СШ № 28 г. Бреста
Сейчас получить паспорт можно с гораздо более раннего возраста, но мы используем этот повод, чтобы еще раз привлечь молодежь к пониманию того, что они живут в суверенной красивой Беларуси. Это и форма стимулирования молодых ребят, и форма опосредованного гражданского патриотического воспитания, и формирование у молодых брестчан гордости за принадлежность к Республике Беларусь.
Александр Рогачук, председатель Брестского горисполкома

В подарок к самому важному документу школьники получили национальный флаг, сувениры и обновленную Конституцию.

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