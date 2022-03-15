Как отпраздновали День Конституции в Бресте

Нравится дорожное движение, потому что родители работают в милиции, нравится учить других тому, что знаешь сам, - правилам дорожного движения. Чтобы никто не нарушал и был порядок. Для меня важно получить паспорт в День Конституции. Это важный день для меня и всей страны. Конституция для меня - это не только права, но и обязанности. Я должен хорошо учиться, защищать свою Родину и быть здоровым!

Кирилл и Даниил Касьяник, учащиеся СШ № 28 г. Бреста