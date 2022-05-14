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Как отразились санкции на работе Военно-промышленного комитета Беларуси, рассказал Дмитрий Пантус

Как отразились санкции на работе Военно-промышленного комитета Беларуси, рассказал Дмитрий Пантус

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрий Пантус в проекте "Вопрос номер один" рассказал, как отразились санкции на работе предприятий ВПК.

"Все санкционное давление еще больше сплотило наши коллективы, те действия, которые мы предприняли в части защиты наших предприятий, сегодня позволяют уверенно говорить о том, что это придало нам дополнительный импульс в том числе и для развития", - отметил председатель.

Стали больше заниматься вопросами импортозамещения и производством того, чем не занимались ранее. Также налажена совместная работа с предприятиями Минпрома Беларуси, Академией наук.

Интервью с председателем Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрием Пантусом в проекте "Вопрос номер один" смотрите на YouTube-канале Агентства теленовостей.

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