ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Как отреагировали на прекращении полетов в Минск простые украинцы

Вот так реагируют на новости о прекращении полетов в Минск простые украинцы (видео).

Читайте также:

Запад преднамеренно политизирует тему с самолетом Ryanair для давления на Беларусь

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все