Как оценивают эксперты итоги большого международного турне Президента Беларуси - собрали авторитетные мнения

Беларусь в будущем году планирует увеличить свое присутствие в странах дальней дуги не менее чем на 20 %. При этом наша страна продолжит наращивать сотрудничество со странами ЕАЭС, Китаем и другими дружественными партнерами.

Выход на рынки стран глобального Востока и Юга - стратегические интересы Беларуси. Диверсификация - одно из условий стабильной работы экономики. Большое турне Александра Лукашенко по маршруту от Тихого океана до Атлантики эксперты уже назвали примером мобильности белорусской геополитики. Китай, Эмираты, Африка, Азия - везде Беларусь укрепляет свои позиции и налаживает сотрудничество. Александр Лукашенко "прорубает окно" в эти регионы не ради каких-то амбиций, а для того, чтобы укрепить независимость нашей страны. Причем эти контакты мы начали налаживать не вчера. Но этот год наполнил их конкретикой.

Однозначно 2023-й откроет новую страницу в работе с Африкой. Континент аналитики окрестили "дремлющим гигантом будущего миропорядка". Темпы развития отдельных стран превышают общемировые. С жителями Африканского континента Беларусь готова делиться компетенциями и технологиями, а главное - работать на равных.

Президент Беларуси отметил, что, будучи в Экваториальной Гвинее, откровенно там сказал, что со стороны Беларуси это не благотворительная помощь. "Мы не Америка, которая печатает деньги. И не Китай, у которого огромное количество резервов. И даже не Россия. Мы должны договариваться за деньги и исключительно добросовестно работать. Там очень хорошие перспективы. Там надо все, что мы умеем делать", - сказал Лукашенко.

Реализацию всех достигнутых за последние дни договоренностей на контроль! Таково поручение Президента. Как говорится, нужно держать марку.

Беларусь принимают, ценят и хотят с нами сотрудничать. Во-первых, свою роль сыграл авторитет Президента на международной арене. Во-вторых, Беларусь зарекомендовала себя как надежный, дружественный партнер.

Как оценивают эксперты и аналитики итоги большого переговорного марафона белорусского лидера? Корреспонденты АТН в программе "Вопрос номер один" собрали авторитетные мнения.

Разворот на Восток. Собственно, эта стратегия должна была максимально минимизировать влияние западных санкций на экономику Беларуси. И итоги декабрьских визитов Президента показали, что эта стратегия не только верна, но она и эффективно реализуется главой государства. Валерий Мацель, завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси

Я думаю, что главная задача - заручиться поддержкой тех стран, которые готовы идти с Республикой Беларусь по пути созидания и развития. И я думаю, что это удалось, судя по тем итогам, которые мы сегодня наблюдаем, по планам, которые у нас есть. Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ

Нам удалось разрушить миф о том, что белорусы являются исключительно "памяркоўнай" нацией. Мы показали свой динамизм, свою заинтересованность и нацеленность на движение вперед. Ольга Лазоркина, аналитик Белорусского института стратегических исследований