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Как оценивают специалисты цифры по коронавирусу в Беларуси. Интервью с Ириной Глинской

Цифры статистики. Как их оценивают специалисты, какие делают прогнозы?



На вопросы "Панорамы" ответила заместитель главного врача Белорусского центра гигиены и эпидемиологии Ирина Глинская (видео).

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