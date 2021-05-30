Эксперты оценивают встречу А. Лукашенко с парламентариями и диалог с президентом России в Сочи

Повестку встречи в Сочи глава государства обозначил еще во вторник в парламенте. Ведь началась неделя именно с резонансного разговора в Овальном зале. Здесь прошла встреча Президента с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов госуправления. Вопросов накопилось много - страну накрыла искусственная волна негатива, которую поддерживают известные страны Европы. И ответ не заставил себя ждать. Глава государства в свойственной ему открытой манере четко и внятно расставил акценты по самым актуальным темам.

О беспрецедентном давлении, с которым столкнулась Беларусь, нашем жестком и адекватном ответе на любые санкции и о том, как дальше будут выстраиваться отношения с партнерами. Президент также прокомментировал инцидент с авиарейсом Афины - Вильнюс и раскрыл новые подробности, а еще обратился к мировому сообществу - за любые попытки вмешаться во внутренние дела нашего государства и нанести ущерб последует соответствующая реакция.



Так что диалог стал для многих еще и возможностью высказаться, чтобы голос настоящих белорусов был услышан. Участников этой насыщенной беседы мы пригласили сегодня к нам в студию.



Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, Андрей Савиных, депутат парламента седьмого созыва, председатель комиссии по международным делам и также его коллега по законотворчеству Светлана Горваль, специалист по экономическому вектору.



Перед темкак поговорить предметно, скажите коротко, что для Вас лично стало главной новостью недели? Молниеносная реакция Запада, демарши политиков, может быть, факты из биографии задержанного?



Через два дня после инцидента, когда страсти уже немного улеглись, прошло большое мероприятие в парламенте. Президент подробно рассказал, что произошло, и ответил в том числе на ваши вопросы. Давайте посмотрим репортаж, а потом обсудим.



Рассказывает Наталья Бреус.



Еще год назад сложно было представить, как изменится мир, и главное - как стремительно. Кажется, постковидная эпоха готовит нам немало сюрпризов. Чем аукнется коронавирус и локдаун Западу, не скажет никто. Под шумок сильные страны решают свои проблемы. Бешеная конкуренция и большой передел мира в разгаре! Небольшим государствам непросто, особенно, если они, как Беларусь, гнут свою линию во всем.



Посмотрите, какое сегодня идет беспрецедентное давление на страну, как нас хотят агрессивно проучить, поставить на место, спровоцировать с использованием самых грязных методов и технологий. Вся эскалация со стороны Запада - это их зависть, бессилие и злоба от того, что у них не получилось осуществить в Беларуси вооруженный мятеж и государственный переворот. И не получится. А знаетепочему? Не потому, что я или вы, все мы такие крутые или у нас лучшие спецслужбы в мире, хотя это отчасти и так, а потому, что Беларусь - это сильная и независимая страна особенных, гордых людей, с обостренным чувством справедливости.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Президент чувствует политический момент, поэтому четко расставляет акценты. Национальные интересы, безопасность, нормальная жизнь людей и работа экономики. Это главное, какие бы сценарии ни готовил для нас коллективный Запад.



Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они переступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная современная война. Нужно сделать все, чтобы она не переросла в горячую.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь



Беларусь не оставят в покое. Когда столько усилий и средств брошено на то, чтобы подорвать страну - инфопрессинг, фейки, ворох критики и претензий, условий и ограничений - ни одна страна в мире не сталкивалась с таким беспрецедентным давлением и многоуровневым террором, как Беларусь за последний год.



"Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Мы не можем передавать проблемы детям и внукам, мы их должны решить. Потому что время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению, - сказал белорусский лидер. - Наша сильная сторона - искренность, честность и порядочность. Но они же и наша уязвимость, которую они используют в своих интересах. Но обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь!" - подчеркнул белорусский лидер. "Мы уже давно оправились от всех шоков, стараемся развиваться, приобрели иммунитет от потрясений. Улица уже невозможна, потому что люди поняли ее суть. Наше сознание только укрепилось в последнее время. Чувство собственного достоинства белорусского народа не позволит террористам и экстремистам манипулировать нами, - уверен глава государства. - Эмоции сегодня улеглись, люди разобрались в происходящем".



Эмоции действительно улеглись, проснулись патриоты, затянулись бреши безопасности, госценности нашли отражение в законах. Не сразу, но взбодрились. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Но оппоненты власти только и ищут повод, как вывести страну из равновесия, любое событие рассматривая как возможный триггер для общества. Инцидент с самолетом тому пример. Ответим на главные вопросы: кому выгодно накануне саммита ЕС, шасси не успел коснуться, посыпались под копирку заявления.

Запрет полетов - слишком быстро для европейской бюрократии



Легкой жизни Президент не обещает, даже, несмотря на то, что экономика сработала неплохо, вопреки ожиданиям и прогнозам. Восстанавливаемся, опираемся на партнеров - Россию, Китай, но взгляд на ситуацию трезвый – санкции, нападки и провокации будут. Реагировать будем жестко – не потому, что хотим, нам просто не оставляют другого выбора.



"Правительству следует дать самый эффективный ответ на санкции, прежде всего, защитить наших граждан от потрясений и не допустить ухудшения социальных благ. Я не призываю закрывать границы. Нет, но мы должны все просчитывать, как это делают и богатые страны. Но чтобы не было вреда для нас, молчать и стоять на коленях не будем, - заявил Президент. - Маневрируйте силами и средствами, но в целом экономика просесть не должна. Особое внимание надо уделить сохранению уровня жизни людей, выполнению социально значимых программ и борьбе с теми, кто хочет нагреть руки на проблемах. Это касается ценообразования и собственности".



Нас бьют, а мы работаем. Нас пытаются прижать, а мы идем вперед. Но молчать о бесчинствах европейский политиков точно никто не станет. Когда берут за живое - за национальное, кажется, в такие моменты волей-неволей проснется внутренний патриот.







Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: "В ситуации с посольством Латвии, которое в полном составе было выдворено, Беларусь поступила так, как поступает суверенное национальное государство, имеющее на это право". Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь







"Жить своим умом и идти своей дорогой сегодня не каждому по силам. Сила в правде и единстве" - просто скажет Президент. Полярность взглядов и накал политики не повод профукать страну! Призыв лидераодин - сохранить Беларусь!".

Разговор в студии "Главного эфира"