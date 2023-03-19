Как отучить ребенка от гаджетов - советы психолога

Чтобы ребенок развивался как личность, у него всегда должен быть выбор. Наэто обратил внимание родителей известный российский психолог Михаил Лабковский. Советы психолога публикует sb.by.



Совет 1. Строго регламентируйте время

Разрешите детям проводить время с гаджетами строго 1,5 часа в будние дни и 4 часа - в выходные. Если начинаются капризы, за ними должны следовать наказания. Конечно, нужно стараться все решить мирно. Но не бойтесь пригрозить, что в случае непослушания айпада у ребенка завтра может и не быть.

Совет 2. У ребенка всегда должен быть выбор

Объясните ребенку, что будет, если он не поймет и не будет следовать вашим правилам. Любые капризы, выдергивание гаджета, бросание его на пол, постукивание ногами также неприемлемы. Важно донести, что еще одно подобное действие - и вы отберете девайс. Так ребенок начнет понимать, что лучше добровольно отдать и не торговаться.

Совет 3. Никаких гаджетов во время еды

Не разрешайте детям при приеме пищи сидеть в смартфоне. Также не стоит отправлять ребенка смотреть телевизор, если у вас нет на него времени. Лучше разрешать просмотр по графику, а в остальное время предлагайте ему более интересный досуг: рисование, лепка, собирание конструктора и др.