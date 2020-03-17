Как оздоровить комнатные растения? Советы цветовода

Комнатным растениям после долгой зимы необходима реабилитация.



Почему бы не отправить их на курорт?! Отправился с ними в столичный санаторий.



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У нас есть два плюща: один в лучшем состоянии, другой немножечко похуже. У плюща паутинный клещ.





Паутинный клещ - опасный вредитель, распространению которого способствует высокая влажность и низкие температуры.

Хозяйке лучше его сначала отмыть с мылом, а потом обрабатывать его любым подходящим средством от вредителей, от насекомых. Их бывает очень много, на любой вкус и кошелек.

Но самое главное - поместить растение в карантин, чтобы плющ не заразил соседей.

Теперь второй наш плющ. Немного подсохли некоторые листики, но он без вредителей. Его можно оставить и пересадить, чтобы узнать, как выглядят его корешки. И уже можно будет дальше говорить о его здоровье и благополучии.

Не откладываем на завтра пересадку, которую можно сделать сегодня.

Сначала нужно перевалить из старого горшка. Если не получается достать растение сразу, можно попробовать обратной стороной ложки или ножом немножко поработать по краю. Но делайте аккуратно, чтобы не травмировать корни растения.

Иногда растение может как бы прикипеть к краям горшка, особенно если долго в нем сидело, что достать его не так уж легко. Но возможно.

Ставим диагноз. У нас в этом горшочке не было дренажа внизу, корни немного подгнили в некоторых местах. Не критично. Возможно, в этом и есть связь с почерневшими листьями, потому что проблемы на листьях - это всегда наши корни. Если с корнями что-то не так, листья всегда нам просигнализируют: надо заглянуть и посмотреть, что у нас в земле.

Старые корни - темные и сухие - нужно убрать.

И дальше посадить по всем правилам, с дренажем на дне.

Лучше использовать не обычные камни, а керамзит, потому что он будет лишнюю влагу впитывать в себя как губка. И постепенно выдавать ее нашим растениям. Так мы защищаем каждое растение от перелива.

Земля для плюща должна хорошо дренироваться, поэтому ее мульчируют песком. Немного земли обновить сверху и по краям добавить. И полить.

Поливать плющ нужно часто, не давать земле пересыхать совсем, но не каждый день. Лучше смотреть, как конкретно в микроклимате вашего дома растение себя ведет.

Плющ не любит жаркого солнца и не переносит сухого жаркого воздуха, а предпочитает прохладу и влажную среду.

Последний штрих: убираем все некрасивые листики, которые засохли. Живыми и зелеными они уже не станут, а силы у растений немножко убирают. Плющ в новом грунте наверняка пустит новые веточки и листья.

Выборгрунта

При выборе грунта стоит обратить внимание на вес мешка. Если он будет очень легкий, то там в основном торф. Он не будет задерживать воду, она будет просто проливаться, когда мы будем поливать наше растение. Если пакет будет слишком тяжелый и на ощупь как глина, скорее всего, он не замульчирован песком. Там вода будет застаиваться, будут проблемы с переливом растения. Либо берите два таких мешка и смешивайте дома, либо выбирайте тот, который будет весить немало, но на ощупь будет немного рыхлый. И все будет хорошо, всем растениям понравится.

Если растение молодое, то его хорошо пересадить как раз сейчас, в марте. Можно в апреле, когда настроение будет хорошее. Если растение наше пересаживалось недавно, то можно его просто начинать удобрять. Комплексные минеральные удобрения нам подходят отлично. Разводим по инструкции, раз в неделю растение можно подкармливать. Они снова наберутся сил, все будет хорошо.

Как поддерживать папоротники?