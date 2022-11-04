Как озеленители Минска готовят растения к зиме?

В Минске началасьподготовка растений к зиме. Об этом рассказала руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства Минскзеленстроя Екатерина Короткина. Также во время осеннего месячника по наведению порядка была проделана большая работа по очистке газонов, пишет агентство "Минск-Новости".

Впереди обвязка стволов деревьев спанбондом. Это делают для посадок нынешнего и прошлого года, расположенных вдоль улиц, проспектов и МКАД. Материал должен уберечь кору молодых насаждений от негативного воздействия противогололедных реагентов. Сезонную "униформу" получат около 30 тыс. деревьев, в том числе 15 тыс.высаженных вдоль кольцевой. К работам приступят, когда установится температура наружного воздуха на уровне 0…+ 5 °С.

А для защиты растенийот соли установят135 специальных экранов вдоль ограждения бульвара на ул. Ленина и Александровского сквера.

"Вскоре приступим к укрыванию многолетников, высаженных в нынешнем и прошлом годах, хвойной лапкой. Предстоит накрыть хвоей около 100 тыс. м2 цветов. Также хвойную лапку используем в сезонном убранстве ваз и кашпо, где летом росли цветы. Таким образом украсим около 7 тыс. ваз и 8-9 тыс. цветочных ящиков на ограждениях разделительных полос основных транспортных артерий города", - отметилаКороткина.